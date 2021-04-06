«Эвертон» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью - 1:1 в 30-м туре Серии. Голами отметились Хамес Родригес и Миши Батшуайи.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Кристал Пэлас).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамес Родригес (Эвертон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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