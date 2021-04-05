Команда Анчелотти не блещет. Эвертон упустил перевес в игре с Кристал Пэлас

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
Команда Карло Анчелотти потеряла очки. «Эвертон» упустил перевес в игре с «Кристал Пэлас». Хамес Родригес открыл счет, но в конце ничью «орлам» принес форвард Миши Батшуайи.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» (по 49), «Эвертон» (47).
АПЛ. 30-й тур
«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 1:1
Голы: Хамес Родригес, 56 – Батшуайи, 86.
«Эвертон»: Ольсен, Коулман (Годфри, 76), Динь, Кин, Мина, Холгейт, Хамес Родригес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд (Шлупп, 68), Куяте, Миливоевич, Эзе, Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84), Заа.
Предупреждения: Мина, 15. Динь, 33.
Судья: Френд (Англия).
5 апреля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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