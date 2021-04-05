30-й тур
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Команда Анчелотти не блещет. Эвертон упустил перевес в игре с Кристал Пэлас

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги

  • 05.04.2021 22:05
  • 339 просмотров
  • 2 комментария
Команда Анчелотти не блещет. Эвертон упустил перевес в игре с Кристал Пэлас
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Команда Карло Анчелотти потеряла очки. «Эвертон» упустил перевес в игре с «Кристал Пэлас». Хамес Родригес открыл счет, но в конце ничью «орлам» принес форвард Миши Батшуайи.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» (по 49), «Эвертон» (47).

АПЛ. 30-й тур

«Эвертон»  «Кристал Пэлас»  1:1

Голы: Хамес Родригес, 56 – Батшуайи, 86.

«Эвертон»: Ольсен, Коулман (Годфри, 76), Динь, Кин, Мина, Холгейт, Хамес Родригес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд (Шлупп, 68), Куяте, Миливоевич, Эзе, Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84), Заа.

Предупреждения: Мина, 15. Динь, 33.

Судья: Френд (Англия).

5 апреля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Турнирная таблица Премьер-лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:49
    -2
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------ https://pxlme.me/e-ePJePp
    Ссылка
    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:48
    -2
    https://pxlme.me/e-ePJePp
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности