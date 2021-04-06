Пеп ГВАРДИОЛА о Холанде: «Нелегко найти такого игрока»

Наставник «Манчестер Сити» похвалил форварда «Боруссии»

  • 06.04.2021 03:03
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Пеп ГВАРДИОЛА о Холанде: «Нелегко найти такого игрока»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Он исключителен для своего возраста. Цифры говорят сами за себя. Холанд может забивать справа, слева, контратаковать. Это фантастический нападающий, все это знают.

Ему всего 20 лет. Чтобы забить столько голов в этом возрасте… нелегко найти такого игрока. Слепой может понять, что он хороший нападающий, не обязательно быть специалистом.

До сих пор клуб решил не тратить на игрока и близко 100 миллионов фунтов стерлингов. Возможно, в будущем это произойдет, когда клуб решит, что необходимо улучшить команду на ближайшие 5-10 лет. Руководство пока решило этого не делать. Может быть, в будущем», — сказал Гвардиола. 

В текущем сезоне Холанд провел 32 матча, забил 33 мяча и сделал 8 голевых передач.   

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Источник — Sky Sports

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