Пеп ГВАРДИОЛА о Холанде: «Нелегко найти такого игрока»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Он исключителен для своего возраста. Цифры говорят сами за себя. Холанд может забивать справа, слева, контратаковать. Это фантастический нападающий, все это знают.

Ему всего 20 лет. Чтобы забить столько голов в этом возрасте… нелегко найти такого игрока. Слепой может понять, что он хороший нападающий, не обязательно быть специалистом.

До сих пор клуб решил не тратить на игрока и близко 100 миллионов фунтов стерлингов. Возможно, в будущем это произойдет, когда клуб решит, что необходимо улучшить команду на ближайшие 5-10 лет. Руководство пока решило этого не делать. Может быть, в будущем», — сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Холанд провел 32 матча, забил 33 мяча и сделал 8 голевых передач.

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