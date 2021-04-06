Сергей КРИВЦОВ: «Пока математические шансы есть – мы играем до конца»

Игрок «Шахтера» высказался о борьбе за чемпионство

  • 06.04.2021 01:41
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Сергей КРИВЦОВ: «Пока математические шансы есть – мы играем до конца»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о победе над «Ворсклой» (2:0) в 20-м туре УПЛ.

«В таких играх важно забить первыми. Потом сразу же был момент у Манора – не реализовали.

В таких играх, если забиваешь 2 мяча, то практически побеждаешь, что этот матч и показал.

Я думаю, что по движению и по рисунку хорошую игру показали.

Пока математические шансы есть – мы играем до конца. Понятно, что мы в такой ситуации, когда не от нас все зависит, но мы играем каждый матч на победу», – сказал Кривцов.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» отстает от «Динамо» на 7 очков.

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Источник — Футбольный формат

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