Английский клуб «Манчестер Сити» опубликовал в Instagram загадочное видео с украинцем Александром Зинченко.

На видеоролике видно утку, которая ходит по парковке клуба. Затем к ней на автомобиле подъезжает Зинченко и удивленно смотрит несколько секунд.

В «Манчестер Сити» решили не объяснять смысла видео, коротко подписав его: «Duck!» («Утка!»).

ВИДЕО. Зинченко и утка. Загадочное видео от «Манчестер Сити»