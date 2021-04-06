Английский клуб «Манчестер Сити» опубликовал в Instagram загадочное видео с украинцем Александром Зинченко.
На видеоролике видно утку, которая ходит по парковке клуба. Затем к ней на автомобиле подъезжает Зинченко и удивленно смотрит несколько секунд.
В «Манчестер Сити» решили не объяснять смысла видео, коротко подписав его: «Duck!» («Утка!»).
ВИДЕО. Зинченко и утка. Загадочное видео от «Манчестер Сити»
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Источник — Instagram
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