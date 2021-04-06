Реал Мадрид – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Ливерпуль»:

«Реал» после поражения от «Леванте» (1:2), когда мадридцы играли с 9-й минуты в меньшинстве, не уступает ни в одном турнире, победив в 9 из 11 матчей при двух ничьих. В том числе мадридцы дважды (1:0 и 3:1) переиграли «Аталанту». В Ла Лиге «сливочные» всего на три очка отстают от лидера «Атлетико».

Но целая группа футболистов «галактикос» не может им помочь по причине травмы. Это Рамос, Карвахаль, Азар, Вальверде. Поэтому Зидану приходится варьировать состав в связи с этим и вносить коррективы в игровую схему. Но такова тренерская жизнь!

Хорошо, что в отличной форме находится лидер атак Бензема, который забивает практически в каждом матче! Странно, что Дешам упорно не вызывает Карима в сборную Франции. Но все мы знаем, что причиной этого являются не футбольные дела, а совершенно другие моменты. Но, я считаю, это не совсем правильно.

У «Ливерпуля» в этом сезоне также кадровые проблемы. Главная проблема – это травмированный Ван Дейк, который является лидером обороны и вообще команды. Также на травмах Гомес и Матип. Без Ван Дейка нет надежности в обороне «мерсисайдцев». Да, команда Клоппа дважды со счетом 2:0 обыграла «Лейпциг» талантливого Нагельсманна в предыдущем раунде Лиги чемпионов. Также «Ливерпуль» обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (1:0) и «Арсенал» (3:0).

В предыдущих трех матчах они не пропускают мячей. Это стало возможным, потому что «Ливерпуль» начал использовать другую связку защитников Кабак – Филлипс, которые адаптировались к требованиям Клоппа. Также Жота, который восстановился от травмы, забивает практически в каждом матче, включая поединки за сборную Португалии. «Арсеналу» он два забил перед матчем с «Реалом». Жота, как и Бензема, сейчас в отличной форме. И не нужно забывать и о суперударном трио «Ливерпуля» Мане – Салах – Фирмино.

А также надо брать во внимание проблемы в обороне «Реала». Поэтому, вне всякого сомнения, «Ливерпуль» забьет. Клопп вдохнул в игроков новые победные эмоции и вернул команде надежность. Они только на два очка отстают от лигочемпионовской четверки, в которую, я уверен, «мерсисайдцы» обязательно попадут.

У «Реала» сложнее календарь, чем у «Ливерпуля». После матча с англичанами у них классико с «Барсой» (10 апреля), а затем ответная встреча с «Ливерпулем» (14 апреля). За неделю команде Зидана предстоит сыграть три сложных матча.

По сегодняшнему состоянию команд шансы «Ливерпуля» мне видятся чуть лучше на проход дальше. Но это футбол! Оба тренера выигрывали Лигу чемпионов и имеют очень большой опыт игр в этом турнире. В Мадриде я вижу результативную ничью. Уверен, что Клопп уделит много внимания Модричу и Бензема. А Зидан готовит план по нейтрализации атак соперника. Будет интересное зрелище именитых команд, которые в 2018 году всех нас радовали финальной игрой Лиги чемпионов в Киеве. Уверен, в этот раз они нас также порадуют прекрасным футболом», – сказал Грозный.

Матч «Реал» Мадрид – «Ливерпуль» состоится 6 апреля. Начало встречи – в 22:00.