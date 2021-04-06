Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Я думал, что в Украине коронавируса нет»

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш поделился мнением о коронавирусной ситуации в Украине:
«В Украине ситуация с коронавирусом похожа на ту, что в других странах. На данный момент она не очень хорошая, однако я заметил, что украинцы проявляют меньшую осторожность.
Когда я только приехал сюда, то видел очень мало людей в масках. Подумал, может в Украине нет COVID-19.
Мы тренируемся в обычных условиях, однако за 2 дня до матча все игроки и персонал проходят тестирование на коронавирус».
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