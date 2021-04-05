Иранский легионер Зари попал в сферу интересов Фиорентины

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш попал в сферу интересов «Фиорентины».
В итальянском клубе следят за 19-летним иранцем и начали контакты с руководством луганской команды. «Фиалки» ведут речь о переходе в летнее трансферное окно.
Арендный контракт иранца в «Заре» рассчитан до конца 2021 года. «Заря» может выкупить Аллахьяра у «Фенербахче» за 2 млн евро. В текущем сезоне Сайядманеш провел 18 матчей и забил 5 голов.
Журналист: клуб Серии А предлагает за форварда Зари 5–7 миллионов евро
Источник — Sportarena
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