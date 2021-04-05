Иранский легионер Зари попал в сферу интересов Фиорентины

В итальянской «Фиорентине» следят за 19-летним Аллахьяром Сайядманешем

  • 05.04.2021 21:47
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Иранский легионер Зари попал в сферу интересов Фиорентины
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш попал в сферу интересов «Фиорентины».

В итальянском клубе следят за 19-летним иранцем и начали контакты с руководством луганской команды. «Фиалки» ведут речь о переходе в летнее трансферное окно.

Арендный контракт иранца в «Заре» рассчитан до конца 2021 года. «Заря» может выкупить Аллахьяра у «Фенербахче» за 2 млн евро. В текущем сезоне Сайядманеш провел 18 матчей и забил 5 голов.

Журналист: клуб Серии А предлагает за форварда Зари 5–7 миллионов евро

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Источник — Sportarena

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Комментарии
    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:48
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