Журналист: клуб Серии А предлагает за форварда Зари 5–7 миллионов евро

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал об интересе на трансферном рынке к Аллахьяру Сайядманешу, чей контракт принадлежит «Фенербахче». Иранец уже забил 5 голов в 16 играх за луганскую «Зарю»:

«С Аллахьяром история очень интересная и даже комичная. «Фенербахче» купил игрока и не успел рассмотреть его в игре. Грянул «ковид», грянул локдаун, и матчи в Турции были остановлены. Купили вроде как потенциально неплохого футболиста, но что он из себя представляет – понятия не имели. Здесь появляется вариант с арендой в «Зарю». Ее очень правильно оформили, аренда на полтора года с правом выкупа за 2,5 миллиона. Никто на него в тот момент в «Фенербахче» серьезно не рассчитывал.

Ситуация сказочна еще и тем, что «Заря» не полностью платит Аллахьяру зарплату. 10 тысяч платит «Заря» и 20 тысяч – «Фенербахче». Сейчас к Сайядманешу есть прямой интерес от клуба из Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 миллионов. Зная об интересе, турки начали просить «Зарю» вернуть игрока. Но «Заря» тоже знает про этот интерес, возвращать не собирается и намерена выплатить «Фенербахче» те самые 2,5 миллиона. Продать его сейчас можно в два или три раза дороже.

Парень действительно хорош, на втором этаже хорошо играет, ведет верховую борьбу, имеет отличную дистанционную скорость, голы забивает и ассистирует. У него хороший потенциал для роста, поэтому продан будет он дорого. Единственный вопрос, что турки накрутили эту историю, что Аллахьяр может быть продан в «Шахтер» за 8 миллионов. Эта история не подтверждается, «Шахтер» не планирует такой трансфер».