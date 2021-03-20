Журналист: клуб Серии А предлагает за форварда Зари 5–7 миллионов евро

У иранца Аллахьяра Сайядманеша контракт принадлежит «Фенербахче»

  • 20.03.2021 06:35
  • 1421 просмотр
  • 0 комментариев
Журналист: клуб Серии А предлагает за форварда Зари 5–7 миллионов евро
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал об интересе на трансферном рынке к Аллахьяру Сайядманешу, чей контракт принадлежит «Фенербахче». Иранец уже забил 5 голов в 16 играх за луганскую «Зарю»:

«С Аллахьяром история очень интересная и даже комичная. «Фенербахче» купил игрока и не успел рассмотреть его в игре. Грянул «ковид», грянул локдаун, и матчи в Турции были остановлены. Купили вроде как потенциально неплохого футболиста, но что он из себя представляет – понятия не имели. Здесь появляется вариант с арендой в «Зарю». Ее очень правильно оформили, аренда на полтора года с правом выкупа за 2,5 миллиона. Никто на него в тот момент в «Фенербахче» серьезно не рассчитывал.

Ситуация сказочна еще и тем, что «Заря» не полностью платит Аллахьяру зарплату. 10 тысяч платит «Заря» и 20 тысяч – «Фенербахче». Сейчас к Сайядманешу есть прямой интерес от клуба из Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 миллионов. Зная об интересе, турки начали просить «Зарю» вернуть игрока. Но «Заря» тоже знает про этот интерес, возвращать не собирается и намерена выплатить «Фенербахче» те самые 2,5 миллиона. Продать его сейчас можно в два или три раза дороже.

Парень действительно хорош, на втором этаже хорошо играет, ведет верховую борьбу, имеет отличную дистанционную скорость, голы забивает и ассистирует. У него хороший потенциал для роста, поэтому продан будет он дорого. Единственный вопрос, что турки накрутили эту историю, что Аллахьяр может быть продан в «Шахтер» за 8 миллионов. Эта история не подтверждается, «Шахтер» не планирует такой трансфер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Денисов Time

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности