Заря выкупит Аллахьяра у Фенербахче и продаст его в Шахтер – СМИ

Руководство «Зари», как сообщает турецкая пресса, уведомило боссов «Фенербахче» о том, что активирует опцию на выкуп контракта иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша за 1,5 миллиона евро.

Сделать это луганский клуб собирается, чтобы впоследствии продать нападающего в «Шахтер» за 8 миллионов евро. По данным источника, соответствующая договоренность с «горняками» у «Зари» уже существует.

Ранее сообщалось, что у «Зари» нет денег на выкуп Аллахьяра, однако после того иранец помог команде Скрипника обыграть «Шахтер» в УПЛ, был признан игроком месяца в турнире, а также получил вызов в национальную сборную Ирана.

В текущем розыгрыше УПЛ на счету Аллахьяра 11 матчей, 4 забитых мяча и 2 ассиста.