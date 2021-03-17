Заря выкупит Аллахьяра у Фенербахче и продаст его в Шахтер – СМИ

На иранском форварде луганчане могут сделать отличный бизнес

  • 17.03.2021 11:10
  • 5869 просмотров
  • 58 комментариев
Заря выкупит Аллахьяра у Фенербахче и продаст его в Шахтер – СМИ
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Руководство «Зари», как сообщает турецкая пресса, уведомило боссов «Фенербахче» о том, что активирует опцию на выкуп контракта иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша за 1,5 миллиона евро.

Сделать это луганский клуб собирается, чтобы впоследствии продать нападающего в «Шахтер» за 8 миллионов евро. По данным источника, соответствующая договоренность с «горняками» у «Зари» уже существует.

Ранее сообщалось, что у «Зари» нет денег на выкуп Аллахьяра, однако после того иранец помог команде Скрипника обыграть «Шахтер» в УПЛ, был признан игроком месяца в турнире, а также получил вызов в национальную сборную Ирана.

В текущем розыгрыше УПЛ на счету Аллахьяра 11 матчей, 4 забитых мяча и 2 ассиста.

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Источник — Fotospor

(35 голосов)

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Комментарии
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 12:19
    0
    MAD_MOLE, 17.03.2021 12:03
    Голубь твой высер не зачтён дуйся дальше тупая ботяра ,,,ты знаешь кого напоминаешь мне жекаголубец со своими друзяками ботами)) ПСа Хатико который ждёт хозяина ну он уже не вернётся так и вы ждёте трансферов ну их не будет убогие
    Я удивлён , что ты со своим уровнем развития, культуры и образования, смотрел Хатико
    Думал, что фильмы серьезнее «РэпльныхПацанов» - уже перегружают твою оперативную память .
    —-
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 12:17
    0
    AK_228, 17.03.2021 12:09
    Согласен , но у нас с форвардами вообще печаль.. у вас хоть как то
    Хотите Беседина ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 12:09
    -1
    Wildcat, 17.03.2021 12:03
    Да , но у нас есть Жора Бущан
    А так да , в любом случае за парнем стоит понаблюдать .
    Нападающий в ДК нужен как воздух .
    Согласен , но у нас с форвардами вообще печаль.. у вас хоть как то
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 12:08
    -1
    Trasher311987, 17.03.2021 11:57
    Супряга Дуелунн Гармаш Андриевский Шепелев Бойко Кадири думаю аут
    Андреевский же раскрылся вроде ты говорил!?
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 12:03
    -3
    Wildcat, 17.03.2021 11:54
    То есть ты изрекаешь звуки , которые сам не можешь объяснить и проконтролировать ?
    Как оно жить в Горловке с синдромом Туррета ?
    Голубь твой высер не зачтён дуйся дальше тупая ботяра ,,,ты знаешь кого напоминаешь мне жекаголубец со своими друзяками ботами)) ПСа Хатико который ждёт хозяина ну он уже не вернётся так и вы ждёте трансферов ну их не будет убогие
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 12:03
    0
    AK_228, 17.03.2021 12:00
    Я ж специально, что б такие как ты тролли не доебались, упомянул только о Шахтере)) динамо он тягал индивидуально не меньше
    Да , но у нас есть Жора Бущан
    А так да , в любом случае за парнем стоит понаблюдать .
    Нападающий в ДК нужен как воздух .
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 12:00
    -2
    Wildcat, 17.03.2021 11:55
    Ну по такой логике и в Агробизнесе пару неплохих игроков есть
    Я ж специально, что б такие как ты тролли не доебались, упомянул только о Шахтере)) динамо он тягал индивидуально не меньше
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 12:00
    0
    AK_228, 17.03.2021 11:58
    Та ну, брось.. ирония конечно это круто, но я со спортивной точки зрения
    Окей
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:59
    0
    Trasher311987, 17.03.2021 11:57
    Супряга Дуелунн Гармаш Андриевский Шепелев Бойко Кадири думаю аут
    Вот да , датчанина жалко, но видимо там какие-то есть более глубокие моменты , о которых мы не знаем .
    Беседина я бы тоже отправил
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.03.2021 11:59
    0
    Trasher311987, 17.03.2021 11:34
    Логично, потому что латинский рынок очень дорогой и почему то стал провальным.
    Ведь последние трансферы в мире показали.
    Вмнисиусы и т.д. Не заиграли на свои деньги.
    Поэтому шахта будет внутренние трансферы делать.
    Но, а куда девать Марлоса Тете Соломона Фернандо?
    Особенно Тете ведь его надо продать дороже чем за 16 млн.
    Фотоспор это желтяк, но вероятность есть.
    И самое смешное потому что зарю опять распродадут и это провал в еврокубках.
    Насчет Винисиуса ты сильно ошибаешься. Его брали, емнип, за 40, щас за 60-65 с руками оторвут его.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 11:58
    -2
    Wildcat, 17.03.2021 11:55
    Ну по такой логике и в Агробизнесе пару неплохих игроков есть
    Та ну, брось.. ирония конечно это круто, но я со спортивной точки зрения
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 11:58
    +1
    AK_228, 17.03.2021 11:55
    Не.. Зачем бесплатно!? Заре нужны деньги на выкуп иранца, чтобы продать его в 7 раз дороже!! Шахтеру нужен иранец, которого напрямую они купить не могут.. все логично и взаимосвязанно
    Я ж за Иванисеню пишу, у него заканчивается контракт думаю это первое приобретение шахтера.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 11:57
    0
    Wildcat, 17.03.2021 11:53
    Оооо, я бы некоторых и бесплатно отпустил
    Которые бегает с одолжением на лице .
    Супряга Дуелунн Гармаш Андриевский Шепелев Бойко Кадири думаю аут
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:55
    0
    AK_228, 17.03.2021 11:52
    А иранец классный, Шахтер тягал отменно
    Ну по такой логике и в Агробизнесе пару неплохих игроков есть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 11:55
    -3
    Trasher311987, 17.03.2021 11:52
    Я думаю Метревели вам отдаст Иванисеню бесплатно.
    Ведь нужен игрок который отбирает мяч.
    У него заканчивается контракт.
    Не.. Зачем бесплатно!? Заре нужны деньги на выкуп иранца, чтобы продать его в 7 раз дороже!! Шахтеру нужен иранец, которого напрямую они купить не могут.. все логично и взаимосвязанно
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:54
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:53
    Петух тыква это ты ты что не понял
    То есть ты изрекаешь звуки , которые сам не можешь объяснить и проконтролировать ?
    Как оно жить в Горловке с синдромом Туррета ?
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:53
    0
    Trasher311987, 17.03.2021 11:49
    Для начала надо смотреть кто уйдет.
    Думаю будет много уток, слухов ещё.
    Оооо, я бы некоторых и бесплатно отпустил
    Которые бегает с одолжением на лице .
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 11:53
    -2
    Wildcat, 17.03.2021 11:49
    Петтух тыква - это что ?
    Ты снова пытаешься какие-то заклинания излагать , чтобы бабка пенсию от тебя не прятала ?
    Максим , в сотый раз спрашиваю , ты дочь горловского шамана?
    Петух тыква это ты ты что не понял
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.03.2021 11:52
    0
    А иранец классный, Шахтер тягал отменно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 11:52
    0
    AK_228, 17.03.2021 11:50
    Если у Зари нет денег на выкуп игрока, который нужен Шахтеру, то можно купить Шахтеру у Зари какого - нибудь Васю за 1,5 млн
    Я думаю Метревели вам отдаст Иванисеню бесплатно.
    Ведь нужен игрок который отбирает мяч.
    У него заканчивается контракт.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:49
    +8
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:43
    Присмотреться вы только что и делаете что присмариваетесь и евреев с петтух тыквы за проценты рекламируете неудачники,нет денег ну вы держитесь дырявые
    Петтух тыква - это что ?
    Ты снова пытаешься какие-то заклинания излагать , чтобы бабка пенсию от тебя не прятала ?
    Максим , в сотый раз спрашиваю , ты дочь горловского шамана?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.03.2021 11:20
    +7
    Vitalii_13UA, 17.03.2021 11:17
    Если это правда, то это круто, так как это будет 6,5 ляма для Зари, что позволит купить менее дорогих футболистов и развить их. Тем более, что структура Зари делает это хорошо
    Не верю, что Ахметов подарок Заре такого размера сделает. Кого-то ненужного спихнут в счет суммы или еще что-то придумают, но не будет Заря в плюсе на 6,5 лямов за счет Ахметова.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.03.2021 11:17
    +7
    Если это правда, то это круто, так как это будет 6,5 ляма для Зари, что позволит купить менее дорогих футболистов и развить их. Тем более, что структура Зари делает это хорошо
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2021 11:26
    +5
    Как бы там ни было,Заре в любом случае нужно выкупать иранца
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.03.2021 11:13
    +5
    Если так, то Заря неплохо заработает! Да и Шахтеру, такой футболист будет кстати...
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:47
    +4
    AK_228, 17.03.2021 11:45
    Если в разрезе статьи, то динамо там нехрен присматриваться
    Та турецкие СМИ, это как канал Футбол - прочитать улыбнуться и забыть
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 11:49
    +3
    а напрямую продать в Шахтер этого Абдельазиза Фанера стесняется？
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:42
    +3
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:41
    А может Кайоде Фенербахче отдать и всё ,а лучше не кайоде а сиприано
    Всех отдавайте
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:46
    +2
    AK_228, 17.03.2021 11:43
    Нормальная тема, иранец крут
    И не дорого.
    Или снова бразил накупите?
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:40
    +2
    Турецкие СМИ такой себе источник
    Но иранец конечно достойный игрок , особенно за 1,5 Ляма
    ДК бы стоило присмотреться .
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 11:58
    +1
    AK_228, 17.03.2021 11:55
    Не.. Зачем бесплатно!? Заре нужны деньги на выкуп иранца, чтобы продать его в 7 раз дороже!! Шахтеру нужен иранец, которого напрямую они купить не могут.. все логично и взаимосвязанно
    Я ж за Иванисеню пишу, у него заканчивается контракт думаю это первое приобретение шахтера.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:54
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:53
    Петух тыква это ты ты что не понял
    То есть ты изрекаешь звуки , которые сам не можешь объяснить и проконтролировать ?
    Как оно жить в Горловке с синдромом Туррета ?
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:52
    +1
    AK_228, 17.03.2021 11:51
    Ну да.. ну ты напрягся уже
    Если так, к чему твоё «динамо присмотреться»!?))
    Чего я напрягся ?
    Присмотреться к игроку нападения, эта линия у нас недоукомплектованна
    Тут новость про нападающего , в первую очередь
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 11:49
    +1
    Wildcat, 17.03.2021 11:47
    Та причём тут ослаблять Зарю
    Для луганчан, это игрок - актив , они никогда не будут его силой удерживать при возможности получить за него деньги .
    —-
    А нам как раз нужен нападающий . Я просто говорю, что не плохой вариант .
    А так да ТШ конечно решает , главное чтобы и руководство отвечало на желания ТШ, а не подсовывало ему игроков за миску супа от шаблия
    Для начала надо смотреть кто уйдет.
    Думаю будет много уток, слухов ещё.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:47
    +1
    Trasher311987, 17.03.2021 11:44
    Женя зачем?
    Ослаблять зарю?
    Все ж видели скрины Суркисов по поводу трансферов зимой.
    Луческу сказал нет.
    Другое дело если предметный интерес тренера , тогда да.
    А сейчас это пока хайп и слухи
    Та причём тут ослаблять Зарю
    Для луганчан, это игрок - актив , они никогда не будут его силой удерживать при возможности получить за него деньги .
    —-
    А нам как раз нужен нападающий . Я просто говорю, что не плохой вариант .
    А так да ТШ конечно решает , главное чтобы и руководство отвечало на желания ТШ, а не подсовывало ему игроков за миску супа от шаблия
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 17.03.2021 11:31
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:14
    деньгами шахты и выкупят а что дырявые ВПОПулярное дынамо там собирается покупать кого небудь
    В дыре ты был зачат, голубая землеройка
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 17.03.2021 11:29
    +1
    Frank Piter, 17.03.2021 11:21
    8 лямов за это палено? Лохметова разводят
    палено у тебя в штанах, а Аллахьяр перспективный футболист
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.03.2021 11:22
    +1
    Андрей Овчаренко, 17.03.2021 11:20
    Не верю, что Ахметов подарок Заре такого размера сделает. Кого-то ненужного спихнут в счет суммы или еще что-то придумают, но не будет Заря в плюсе на 6,5 лямов за счет Ахметова.
    Ну, если они спихнут 2-3 игрока, это тоже норм, все же Заря умеет работать с ненужными игроками ШД. Я думаю, что примеров не надо приводить. Может даже повезет и на 1-2 ляма в + будут)))
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 11:17
    +1
    Ну хотя бы следующий сезон пусть доиграет уже что ли в Заре. А то у него аренда до 1 января. Но если выкупят летом, то летом и уйдет. Хотя это турецкие СМИ, нужно ждать более авторитетных источников.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 12:19
    0
    MAD_MOLE, 17.03.2021 12:03
    Голубь твой высер не зачтён дуйся дальше тупая ботяра ,,,ты знаешь кого напоминаешь мне жекаголубец со своими друзяками ботами)) ПСа Хатико который ждёт хозяина ну он уже не вернётся так и вы ждёте трансферов ну их не будет убогие
    Я удивлён , что ты со своим уровнем развития, культуры и образования, смотрел Хатико
    Думал, что фильмы серьезнее «РэпльныхПацанов» - уже перегружают твою оперативную память .
    —-
    Ссылка
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