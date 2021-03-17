Заря выкупит Аллахьяра у Фенербахче и продаст его в Шахтер – СМИ

Руководство «Зари», как сообщает турецкая пресса, уведомило боссов «Фенербахче» о том, что активирует опцию на выкуп контракта иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша за 1,5 миллиона евро.
Сделать это луганский клуб собирается, чтобы впоследствии продать нападающего в «Шахтер» за 8 миллионов евро. По данным источника, соответствующая договоренность с «горняками» у «Зари» уже существует.
Ранее сообщалось, что у «Зари» нет денег на выкуп Аллахьяра, однако после того иранец помог команде Скрипника обыграть «Шахтер» в УПЛ, был признан игроком месяца в турнире, а также получил вызов в национальную сборную Ирана.
В текущем розыгрыше УПЛ на счету Аллахьяра 11 матчей, 4 забитых мяча и 2 ассиста.
Источник — Fotospor
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Думал, что фильмы серьезнее «РэпльныхПацанов» - уже перегружают твою оперативную память .
—-
А так да , в любом случае за парнем стоит понаблюдать .
Нападающий в ДК нужен как воздух .
Как оно жить в Горловке с синдромом Туррета ?
А так да , в любом случае за парнем стоит понаблюдать .
Нападающий в ДК нужен как воздух .
Беседина я бы тоже отправил
Ведь последние трансферы в мире показали.
Вмнисиусы и т.д. Не заиграли на свои деньги.
Поэтому шахта будет внутренние трансферы делать.
Но, а куда девать Марлоса Тете Соломона Фернандо?
Особенно Тете ведь его надо продать дороже чем за 16 млн.
Фотоспор это желтяк, но вероятность есть.
И самое смешное потому что зарю опять распродадут и это провал в еврокубках.
Которые бегает с одолжением на лице .
Ведь нужен игрок который отбирает мяч.
У него заканчивается контракт.
Как оно жить в Горловке с синдромом Туррета ?
Думаю будет много уток, слухов ещё.
Которые бегает с одолжением на лице .
Ты снова пытаешься какие-то заклинания излагать , чтобы бабка пенсию от тебя не прятала ?
Максим , в сотый раз спрашиваю , ты дочь горловского шамана?
Ведь нужен игрок который отбирает мяч.
У него заканчивается контракт.
Ты снова пытаешься какие-то заклинания излагать , чтобы бабка пенсию от тебя не прятала ?
Максим , в сотый раз спрашиваю , ты дочь горловского шамана?
Или снова бразил накупите?
Но иранец конечно достойный игрок , особенно за 1,5 Ляма
ДК бы стоило присмотреться .
Как оно жить в Горловке с синдромом Туррета ?
Если так, к чему твоё «динамо присмотреться»!?))
Присмотреться к игроку нападения, эта линия у нас недоукомплектованна
Тут новость про нападающего , в первую очередь
Для луганчан, это игрок - актив , они никогда не будут его силой удерживать при возможности получить за него деньги .
—-
А нам как раз нужен нападающий . Я просто говорю, что не плохой вариант .
А так да ТШ конечно решает , главное чтобы и руководство отвечало на желания ТШ, а не подсовывало ему игроков за миску супа от шаблия
Думаю будет много уток, слухов ещё.
Ослаблять зарю?
Все ж видели скрины Суркисов по поводу трансферов зимой.
Луческу сказал нет.
Другое дело если предметный интерес тренера , тогда да.
А сейчас это пока хайп и слухи
Для луганчан, это игрок - актив , они никогда не будут его силой удерживать при возможности получить за него деньги .
—-
А нам как раз нужен нападающий . Я просто говорю, что не плохой вариант .
А так да ТШ конечно решает , главное чтобы и руководство отвечало на желания ТШ, а не подсовывало ему игроков за миску супа от шаблия
Думал, что фильмы серьезнее «РэпльныхПацанов» - уже перегружают твою оперативную память .
—-
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