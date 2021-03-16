Нападающий Зари получил вызов в сборную Ирана

Аллахьяр Сайядманеш примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта

  • 16.03.2021 09:14
  • 756 просмотров
  • 4 комментария
Нападающий Зари получил вызов в сборную Ирана
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Нападающий луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в Национальную сборную Ирана. 

Футболист примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта.

Кроме того, запланировано проведение двух матчей. 25 марта главная команда Ирана проведёт спарринг со своим резервным составом, а 30 марта в Тегеране встретится с командой Сирии.

Напомним, Сайядманеш был признан лучшим игроком УПЛ в феврале.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 16.03.2021 09:58
    +2
    salamanka1982, 16.03.2021 09:36
    А другий бомбардир чемпіонату Шахаб ні???? Цікава логіка в тренера персів
    Аллахьяр Сайядманеш переходил в Зарю уже будучи игроком основы сборной и за ним следят, а игре Шахаба могли уделять и меньше внимания. А так конечно Шахаб тоже молодец, но посмотрите на непрозрачное формирование состава нашей сборной да и других, тренеру как говорится виднее.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 16.03.2021 09:51
    +3
    salamanka1982, 16.03.2021 09:36
    А другий бомбардир чемпіонату Шахаб ні???? Цікава логіка в тренера персів
    Все може бути дуже просто, в них є кращі гравці на позиції форварда.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 09:36
    +1
    А другий бомбардир чемпіонату Шахаб ні???? Цікава логіка в тренера персів
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 09:35
    +1
    А другий бомбардир чемпіонату Шахаб ні???? Цікава логіка в тренера персів
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 16.03.2021 09:51
    +3
    salamanka1982, 16.03.2021 09:36
    А другий бомбардир чемпіонату Шахаб ні???? Цікава логіка в тренера персів
    Все може бути дуже просто, в них є кращі гравці на позиції форварда.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 16.03.2021 09:58
    +2
    salamanka1982, 16.03.2021 09:36
    А другий бомбардир чемпіонату Шахаб ні???? Цікава логіка в тренера персів
    Аллахьяр Сайядманеш переходил в Зарю уже будучи игроком основы сборной и за ним следят, а игре Шахаба могли уделять и меньше внимания. А так конечно Шахаб тоже молодец, но посмотрите на непрозрачное формирование состава нашей сборной да и других, тренеру как говорится виднее.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 09:36
    +1
    А другий бомбардир чемпіонату Шахаб ні???? Цікава логіка в тренера персів
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 09:35
    +1
    А другий бомбардир чемпіонату Шахаб ні???? Цікава логіка в тренера персів
    Ссылка
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