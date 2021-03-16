Нападающий Зари получил вызов в сборную Ирана

Нападающий луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в Национальную сборную Ирана.

Футболист примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта.

Кроме того, запланировано проведение двух матчей. 25 марта главная команда Ирана проведёт спарринг со своим резервным составом, а 30 марта в Тегеране встретится с командой Сирии.

Напомним, Сайядманеш был признан лучшим игроком УПЛ в феврале.