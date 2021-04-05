29-й тур
Барселона
1 : 0
Реал Вальядолид
05.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

В концовке Дембеле принес Барселоне трудные три очка в игре с Вальядолидом

После 29-го тура Ла Лиги «Барселона» лишь на очко отстает от «Атлетико»

  • 05.04.2021 23:59
  • 484 просмотра
  • 1 комментарий
В концовке Дембеле принес Барселоне трудные три очка в игре с Вальядолидом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле (справа)

5 апреля прошел матч 29-го тура чемпионата Испании.

В концовке поединка Усман Дембеле забил гол и принес «Барселоне» трудные три очка в игре с «Вальядолидом» (1:0).

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Барселона» (65), «Реал» (63), «Севилья» (58), «Бетис», «Вильярреал» (по 46), «Реал Сосьедад» (45).

Ла Лига. 29-й тур

«Барселона» – «Вальядолид» – 1:0

Гол: Дембеле, 90.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 64), Дест (Пуч, 87), Бускетс (Брэйтуэйт, 64), де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 64), Дембеле, Педри (Мориба, 77).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Оласа, Янко (Эрвиас, 65), Бруно Гонсалес, Санчес, Алькарас, Меса, Оскар Плано, Кодро (В.Рубио, 85), Гвардьола (Маркос Андре, 77).

Предупреждения: Гризманн, 28. Бруно Гонсалес, 40. Мингеса, 43. Гвардьола, 73. Масип, 80. Брэйтуэйт, 84.

Удаление: Оскар Плано, 79.

Судья: Хайме Латре.

5 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
79' Оскар Плано (Реал Вальядолид) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 06.04.2021 00:22
    +1
    Тяжелая победа Барселоны. Где то недооценили, где то мяч не шел в ворота. Но тем не менее 3 очка есть и борьба за чемпионство продолжается.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 06.04.2021 00:22
    +1
    Тяжелая победа Барселоны. Где то недооценили, где то мяч не шел в ворота. Но тем не менее 3 очка есть и борьба за чемпионство продолжается.
    Ссылка
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