В концовке Дембеле принес Барселоне трудные три очка в игре с Вальядолидом

5 апреля прошел матч 29-го тура чемпионата Испании.
В концовке поединка Усман Дембеле забил гол и принес «Барселоне» трудные три очка в игре с «Вальядолидом» (1:0).
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Барселона» (65), «Реал» (63), «Севилья» (58), «Бетис», «Вильярреал» (по 46), «Реал Сосьедад» (45).
Ла Лига. 29-й тур
«Барселона» – «Вальядолид» – 1:0
Гол: Дембеле, 90.
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 64), Дест (Пуч, 87), Бускетс (Брэйтуэйт, 64), де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 64), Дембеле, Педри (Мориба, 77).
«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Оласа, Янко (Эрвиас, 65), Бруно Гонсалес, Санчес, Алькарас, Меса, Оскар Плано, Кодро (В.Рубио, 85), Гвардьола (Маркос Андре, 77).
Предупреждения: Гризманн, 28. Бруно Гонсалес, 40. Мингеса, 43. Гвардьола, 73. Масип, 80. Брэйтуэйт, 84.
Удаление: Оскар Плано, 79.
Судья: Хайме Латре.
5 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
|79'
|Оскар Плано (Реал Вальядолид) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.