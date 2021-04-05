В понедельник, 5 апреля, в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу» состоится матч 29 тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Вальядолид».

«Барселона»

Команда Рональда Кумана в 28 проведенных матчах чемпионата Испании набрала 62 очка, одержав 19 побед при 5 ничьих и 4 поражениях. Такие показатели позволяют ей занимать в таблице Примеры промежуточное третье место. В настоящий момент опережают «сине-гранатовых» мадридские «Реал» (63 пункта) и «Атлетико» (66 очков). В случае достижения желаемой победы «Барселона» сможет практически вплотную подобраться к «матрасникам», сумев обойти «галактикос».

По играм на своем поле каталонцы имеют третий в сезоне показатель – 31 очко в 14 поединках (9 побед, 4 ничьих, 1 поражение). На родном «Камп Ноу» в последний раз «Барселона» проигрывала 24 октября прошлого года в Эль-Класико «Реалу» со счетом 1:3.

В последний же раз в чемпионате Испании вообще «блаугранас» были биты 5 декабря на выезде «Кадисом» (1:2). С той поры команда идет на серии из 18 матчей без поражений (15 побед, 3 ничьих).

«Вальядолид»

Подопечные Серхио в турнирной таблице испанского чемпионата занимают 16 позицию. В активе у них после 28 матчей 27 очков (5 побед, 12 ничьих, 11 поражений). Отрыв «Вальядолида» от трио аутсайдеров, которых возглавляет «Уэска», составляет три пункта.

На выезде в нынешней кампании «Вальядолид» имеет 13 результат. В 14 гостевых поединках команда набрала 13 очков, добившись 2 побед при 7 ничьих и 5 поражениях.

В четырех последних матчах «бело-фиолетовые» идут без неудач. 20 февраля дома они проиграла «Реалу» (0:1). После этого последовали выездная ничья 1:1 с «Сельтой», победа дома над «Хетафе» (2:1), гостевые 0:0 с «Осасуной» и домашняя ничья 1:1 с «Севильей».

История встреч

Соперники провели между собой 45 поединков. На счету у «Барселоны» 33 победы, у «Вальядолида» пять выигрышей. В семи матчах клубы сильнейшего не определили.

В матче первого круга, который состоялся 22 декабря прошлого года в Вальядолиде, со счетом 3:0 победили «сине-гранатовые».

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген, Мингуэса, Ленгле, де Йонг, Дест, Бускетс, Педри, Альба, Гризманн, Дембеле, Месси.

«Вальядолид»: Масип, Эль-Ямик, Гонсалес, Санчес, Оласа, Меса, Алькарас, Янко, Плано, Гвардиола, Вайсман.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

5 апреля, понедельник