Уйдет или нет? Летом символ Шахтера может покинуть донецкий клуб

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о ситуации с будущим голкипера Андрея Пятова в «Шахтере»:

«Покинет ли Пятов «Шахтер» летом? Давайте подождем. Возможно, в «Шахтере» будут изменения, большие изменения. Если останется Каштру, то думаю, Пятов искать себе лучшее место в другой команде, чтобы продолжить карьеру.

Но посмотрим, потому что Пятов – это символ «Шахтера», человек, отдавший много лет этой команде. Кто бы ни приходил, начиная от Плетикосы или Лаштувки и многих других, а он оставался стеной для «Шахтера». Поэтому Пятов заслуживает уважения».

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