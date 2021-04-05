Уйдет или нет? Летом символ Шахтера может покинуть донецкий клуб

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о ситуации с будущим голкипера Андрея Пятова в «Шахтере»:
«Покинет ли Пятов «Шахтер» летом? Давайте подождем. Возможно, в «Шахтере» будут изменения, большие изменения. Если останется Каштру, то думаю, Пятов искать себе лучшее место в другой команде, чтобы продолжить карьеру.
Но посмотрим, потому что Пятов – это символ «Шахтера», человек, отдавший много лет этой команде. Кто бы ни приходил, начиная от Плетикосы или Лаштувки и многих других, а он оставался стеной для «Шахтера». Поэтому Пятов заслуживает уважения».
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
——————————————
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.