Уйдет или нет? Летом символ Шахтера может покинуть донецкий клуб

Игорь Цыганык рассказал о ситуации с будущим Андрея Пятова в «Шахтере»

  • 05.04.2021 23:35
  • 1371 просмотр
  • 4 комментария
Уйдет или нет? Летом символ Шахтера может покинуть донецкий клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о ситуации с будущим голкипера Андрея Пятова в «Шахтере»:

«Покинет ли Пятов «Шахтер» летом? Давайте подождем. Возможно, в «Шахтере» будут изменения, большие изменения. Если останется Каштру, то думаю, Пятов искать себе лучшее место в другой команде, чтобы продолжить карьеру.

Но посмотрим, потому что Пятов – это символ «Шахтера», человек, отдавший много лет этой команде. Кто бы ни приходил, начиная от Плетикосы или Лаштувки и многих других, а он оставался стеной для «Шахтера». Поэтому Пятов заслуживает уважения».

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 05.04.2021 23:57
    -4
    Футбольный журналист Игорь Цыганык
    ——————————————
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 05.04.2021 23:53
    +3
    Ну такое, «новость» о голубом и вертикальном
    Ссылка
    VAD
      VAD, 05.04.2021 23:48
    -1
    Понедельник - рай для редакторов футбольных сайтов, можна нарезать весь бесполезный треп Циганыка на кучу мелких статеек
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.04.2021 23:41
    0
    Какая-то бессвязная болтовня!!!
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 05.04.2021 23:53
    +3
    Ну такое, «новость» о голубом и вертикальном
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.04.2021 23:41
    0
    Какая-то бессвязная болтовня!!!
    Ссылка
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