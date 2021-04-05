Неймар согласовал новый длительный контракт с ПСЖ

Могут объявить в ближайшее время

  • 05.04.2021 20:50
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Неймар согласовал новый длительный контракт с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации бразильских СМИ, ПСЖ сумел договориться с форвардом Неймаром, чей текущий контракт завершается летом 2022 года.

Новый договор, о котором должны объявить в ближайшее время, будет действовать до 2026 года.

Несмотря на недавний скандал с участием бразильца, клуб нацелен сохранить Неймара, так как есть риск потерять Килиана Мбаппе, который пока отказывается продлевать контракт.

Контракт Мбаппе истекает летом 2022 года, поэтому ПСЖ может продать нападающего ближайшим летом, если француз не подпишет новое соглашение.

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Источник — AS

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