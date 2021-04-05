Вячеслав ШЕВЧУК: «Гельзин может убрать Калитвинцева в один момент»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу черниговской «Десны» над донецким «Олимпиком» (2:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Может ли Гельзин убрать Калитвинцева в один момент? Думаю, да, все возможно. Владислав Григорьевич эмоциональный, поэтому легко может принять решение. Если говорить об игре, то в первом тайме у «Олимпика» был отличный момент, чтобы забить.

В остальное время «Десна» была лучше, больше создавала моментов, после счета 2:0 они сели глубоко, выпустили быстрых игроков, перестроились в 4-2-3-1 и играли по счету, пытаясь использовать пространство. Игра была полностью под контролем «Десны», - сказал Шевчук.