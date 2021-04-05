Александр ДЕНИСОВ: «Минай и Севидов – абсурд и удивление для многих»

Известный журналист – о сотрудничестве клуба со скандальным тренером

  • 05.04.2021 17:38
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Александр ДЕНИСОВ: «Минай и Севидов – абсурд и удивление для многих»
© Facebook. Александр Денисов

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал сотрудничество «Миная» со скандальным тренером Александром Севидовым, который отстранен от футбола из-за обвинений в организации договорных матчей.

«Неделю назад в отставку был отправлен Василий Кобин, на этой неделе градус новостей был повышен до крайней точки. Сегодня подтвердилась информация, что Александр Севидов действительно в «Минае». Напомню, что Севидову запрещено, согласно решению КДК, заниматься футболом в течение пяти лет, в связи с его доказанным участием в договорных матчах. 

Севидов с этим решением не соглашается и подал апелляцию и до вынесения окончательного решения апелляционным комитетом остается с презумпцией невиновности. Абсурд и удивление для многих, что «Минай» не дождавшись окончания и решения этой скандальной и резонансной истории, предложил Севидову сотрудничество. Сегодня Севидов присутствовал на игре «Миная» и «Колоса», но и это далеко не все новости. 

Что будет с «Минаем»? Вот главный вопрос, после того, как на владельца «Миная» Валерия Пересоляка наложили персональные санкции. По версии СНБО, Пересоляк входит в топ-10 контрабандистов страны. Все активы Валерия Пересоляка заблокированы. Один из активов – это в том числе футбольный клуб «Минай», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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