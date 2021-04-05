Во вторник, 6 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет «Ливерпуль».
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Реал» — «Ливерпуль» покажут «Футбол 1» и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».
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Источник — Sport.ua
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