Руслан КОСТЫШИН: «Мы потеряли два очка»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью с «Минаем» (0:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы боремся за Лигу Европы, хотим туда вернуться, поэтому сегодня скорее потеряли два очка. Во втором тайме у нас игра разладилась, если быть откровенным. Но судя по моментам, это скорее мы потеряли», - высказался Костышин.

Отметим, что после 20 туров «Колос» занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.