Агент Дентиньо: «Не ведем переговоров с клубами из Бразилии»

Контракт хавбека с «горняками» истекает в ноябре нынешнего года

  • 05.04.2021 16:58
  • 432 просмотра
  • 2 комментария
Агент Дентиньо: «Не ведем переговоров с клубами из Бразилии»
© ФК Шахтер. Дентиньо

Агент Жилберто Силва, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Дентиньо, опроверг информацию о том, что его клиент договаривается о возвращении в «Коринтианс».

«В какой-то момент Дентиньо может вернуться в Бразилию. Его контракт с «Шахтером» истекает в ноябре, так что все может быть. Дентиньо давно уехал из страны. У него очень сильная связь с «Коринтиансом», но мы еще не ведем переговоров с клубами из Бразилии. Мы будем ждать подходящего момента», - сказал Жилберто Силва.

Ранее Жилберто Силва рассказал, что в ближайшее время планирует встретиться с руководством «Шахтера», чтобы обсудить вопрос будущего Дентиньо в донецком клубе.

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Источник — ESPN

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 05.04.2021 17:50
    +1
    Ищите дурака! Если Шахта предложит продлить контракт, то он согласится. Он же вообще не играет,а бабосики капают
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.04.2021 17:02
    +2
    понятное дело, лучше в шахте сидеть да $ качать особо ни за что
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.04.2021 17:02
    +2
    понятное дело, лучше в шахте сидеть да $ качать особо ни за что
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 05.04.2021 17:50
    +1
    Ищите дурака! Если Шахта предложит продлить контракт, то он согласится. Он же вообще не играет,а бабосики капают
    Ссылка
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