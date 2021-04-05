Агент Дентиньо: «Не ведем переговоров с клубами из Бразилии»

Агент Жилберто Силва, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Дентиньо, опроверг информацию о том, что его клиент договаривается о возвращении в «Коринтианс».

«В какой-то момент Дентиньо может вернуться в Бразилию. Его контракт с «Шахтером» истекает в ноябре, так что все может быть. Дентиньо давно уехал из страны. У него очень сильная связь с «Коринтиансом», но мы еще не ведем переговоров с клубами из Бразилии. Мы будем ждать подходящего момента», - сказал Жилберто Силва.

Ранее Жилберто Силва рассказал, что в ближайшее время планирует встретиться с руководством «Шахтера», чтобы обсудить вопрос будущего Дентиньо в донецком клубе.