Будет встреча с боссами. Агент Дентиньо – о будущем клиента в Шахтере

32-летний бразилец может еще подписать новый контракт с «горняками»

  • 01.04.2021 10:35
  • 728 просмотров
  • 2 комментария
Будет встреча с боссами. Агент Дентиньо – о будущем клиента в Шахтере
© ФК Шахтер. Дентиньо

Агент универсального хавбека «Шахтера» Дентиньо Жилберто Силва рассказал, что в ближайшее время планирует провести встречу с руководством «горняков», на которой обсудит ряд вопросов, в том числе и потенциально новый контракт для своего клиента.

«Скоро у нас должна состояться встреча с «Шахтером», потому что Дентиньо очень важный игрок в этом сезоне. Возможность продления контракта также будет на повестке дня. В любом случае, я внимательно оцениваю рынок. Все, что связано с «Коринтиансом» в отношении Дентиньо – это все из-за истории, которая связывает его с этим клубом», - сказал Жилберто Силва.

Напомним, ранее сообщалось о якобы нежелании Дентиньо подписывать новый контракт с «Шахтером» и стремлении хавбека вернуться в «Коринтианс».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Globoesporte

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
      dd dent, 01.04.2021 10:38
    0
    Тю, где тут цену набивать ещё? Спс сказал бы если вообще контракт предлагают - системообразующий игрок прям
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 01.04.2021 10:38
    0
    Тю, где тут цену набивать ещё? Спс сказал бы если вообще контракт предлагают - системообразующий игрок прям
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности