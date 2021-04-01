Будет встреча с боссами. Агент Дентиньо – о будущем клиента в Шахтере

Агент универсального хавбека «Шахтера» Дентиньо Жилберто Силва рассказал, что в ближайшее время планирует провести встречу с руководством «горняков», на которой обсудит ряд вопросов, в том числе и потенциально новый контракт для своего клиента.

«Скоро у нас должна состояться встреча с «Шахтером», потому что Дентиньо очень важный игрок в этом сезоне. Возможность продления контракта также будет на повестке дня. В любом случае, я внимательно оцениваю рынок. Все, что связано с «Коринтиансом» в отношении Дентиньо – это все из-за истории, которая связывает его с этим клубом», - сказал Жилберто Силва.

Напомним, ранее сообщалось о якобы нежелании Дентиньо подписывать новый контракт с «Шахтером» и стремлении хавбека вернуться в «Коринтианс».