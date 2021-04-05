Динамо одержало 75-ю и самую медленную волевую победу в чемпионатах Украины

«Динамо», победив «Александрию» (2:1), стало вторым клубом после «Шахтера», одержавшим 75 волевых побед в чемпионатах Украины. При этом, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, киевлянам понадобилось как никогда много времени - 76 минут. Прежний своего рода антирекорд был установлен динамовцами еще в октябре 1998 года в гостевом поединке с мариупольским «Металлургом», когда победный мяч бело-синие забили через 71 минуту после пропущенного.
Самые медленные волевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Соперник
|
Время на
|
Минута
|
|
Счет
|
|
|
отыгрыш
|
ПР
|
ПГ
|
|
04.04.2021
|
Александрия (г)
|
76’
|
14’
|
90’
|
2:1
|
25.10.1998
|
Металлург М (г)
|
71’
|
2’
|
73’
|
2:1
|
26.04.2003
|
Ворскла (г)
|
70’
|
12’
|
82’
|
2:1
|
26.05.2019
|
Львов (д)
|
68’
|
16’
|
84’
|
2:1
|
19.08.2006
|
Заря (г)
|
67’
|
4’
|
71’
|
2:1
|
15.03.2009
|
Металлург З (г)
|
67’
|
3’
|
70’
|
3:1
|
27.07.2012
|
Говерла (д)
|
66’
|
20’
|
86’
|
3:1
|
02.04.2017
|
Александрия (г)
|
64’
|
2’
|
66’
|
4:1
|
27.03.2004
|
Металлург Д (д)
|
63’
|
15’
|
78’
|
2:1
|
19.04.2015
|
Волынь (г)
|
63’
|
6’
|
69’
|
3:1
ПР - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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