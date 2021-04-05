Динамо одержало 75-ю и самую медленную волевую победу в чемпионатах Украины

«Динамо», победив «Александрию» (2:1), стало вторым клубом после «Шахтера», одержавшим 75 волевых побед в чемпионатах Украины. При этом, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, киевлянам понадобилось как никогда много времени - 76 минут. Прежний своего рода антирекорд был установлен динамовцами еще в октябре 1998 года в гостевом поединке с мариупольским «Металлургом», когда победный мяч бело-синие забили через 71 минуту после пропущенного.

Самые медленные волевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины

Дата Соперник Время на Минута Счет отыгрыш ПР ПГ 04.04.2021 Александрия (г) 76’ 14’ 90’ 2:1 25.10.1998 Металлург М (г) 71’ 2’ 73’ 2:1 26.04.2003 Ворскла (г) 70’ 12’ 82’ 2:1 26.05.2019 Львов (д) 68’ 16’ 84’ 2:1 19.08.2006 Заря (г) 67’ 4’ 71’ 2:1 15.03.2009 Металлург З (г) 67’ 3’ 70’ 3:1 27.07.2012 Говерла (д) 66’ 20’ 86’ 3:1 02.04.2017 Александрия (г) 64’ 2’ 66’ 4:1 27.03.2004 Металлург Д (д) 63’ 15’ 78’ 2:1 19.04.2015 Волынь (г) 63’ 6’ 69’ 3:1

ПР - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.