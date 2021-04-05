Динамо одержало 75-ю и самую медленную волевую победу в чемпионатах Украины

Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, киевлянам понадобилось 76 минут

  • 05.04.2021 16:44
  • 1219 просмотров
  • 4 комментария
Динамо одержало 75-ю и самую медленную волевую победу в чемпионатах Украины
© ФК Динамо

«Динамо», победив «Александрию» (2:1), стало вторым клубом после «Шахтера», одержавшим 75 волевых побед в чемпионатах Украины. При этом, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, киевлянам понадобилось как никогда много времени - 76 минут. Прежний своего рода антирекорд был установлен динамовцами еще в октябре 1998 года в гостевом поединке с мариупольским «Металлургом», когда победный мяч бело-синие забили через 71 минуту после пропущенного.

Самые медленные волевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины

Дата

Соперник

Время на

Минута

 

Счет

 

 

отыгрыш

ПР

ПГ

 

04.04.2021

Александрия (г)

76’

14’

90’

2:1

25.10.1998

Металлург М (г)

71’

2’

73’

2:1

26.04.2003

Ворскла (г)

70’

12’

82’

2:1

26.05.2019

Львов (д)

68’

16’

84’

2:1

19.08.2006

Заря (г)

67’

4’

71’

2:1

15.03.2009

Металлург З (г)

67’

3’

70’

3:1

27.07.2012

Говерла (д)

66’

20’

86’

3:1

02.04.2017

Александрия (г)

64’

2’

66’

4:1

27.03.2004

Металлург Д (д)

63’

15’

78’

2:1

19.04.2015

Волынь (г)

63’

6’

69’

3:1

ПР - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    DK1961
      DK1961, 05.04.2021 17:32
    +1
    zzg77, 05.04.2021 17:14
    Вот интересно - какой дурень ведёт эту статистику??
    Г...но7777. Сидя у компа в своей канализации
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.04.2021 17:14
    0
    Вот интересно - какой дурень ведёт эту статистику??
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.04.2021 17:14
    +2
    DK1970, 05.04.2021 17:05
    Та вроде торопиться уже никуда не нужно. И так без пару игор чемпы. Да? Кротики....
    Так именно поэтому 2 день подряд полыхает у них эмблема любимого клюба
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 17:05
    +3
    Та вроде торопиться уже никуда не нужно. И так без пару игор чемпы. Да? Кротики....
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 17:05
    +3
    Та вроде торопиться уже никуда не нужно. И так без пару игор чемпы. Да? Кротики....
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.04.2021 17:14
    +2
    DK1970, 05.04.2021 17:05
    Та вроде торопиться уже никуда не нужно. И так без пару игор чемпы. Да? Кротики....
    Так именно поэтому 2 день подряд полыхает у них эмблема любимого клюба
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 05.04.2021 17:32
    +1
    zzg77, 05.04.2021 17:14
    Вот интересно - какой дурень ведёт эту статистику??
    Г...но7777. Сидя у компа в своей канализации
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.04.2021 17:14
    0
    Вот интересно - какой дурень ведёт эту статистику??
    Ссылка
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