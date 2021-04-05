Виктор ЛЕОНЕНКО: «Во втором тайме Динамо полностью обыграло Александрию»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Александрией» (2:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что «Александрия» получила обидный, глупый пенальти. Самое обидное, что даже если бы Мирошниченко не трогал мяч, там никого дальше не было из игроков «Динамо». Я считаю, что это глупое стечение обстоятельств. Была игра рукой, а какая уже разница, откуда? Здесь нельзя Мирошниченко травить или материть. Здесь все бы сыграли так.

Во втором тайме «Динамо» полностью обыграло «Александрию». Мне понравились вбегания, потому что все они были грамотно построены и практически все проходили», - сказал Леоненко.