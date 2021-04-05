Виктор ЛЕОНЕНКО: «Во втором тайме Динамо полностью обыграло Александрию»

Специалист – о волевой победе команды Мирчи Луческу

  • 05.04.2021 15:15
  • 2931 просмотр
  • 5 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Во втором тайме Динамо полностью обыграло Александрию»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Александрией» (2:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что «Александрия» получила обидный, глупый пенальти. Самое обидное, что даже если бы Мирошниченко не трогал мяч, там никого дальше не было из игроков «Динамо». Я считаю, что это глупое стечение обстоятельств. Была игра рукой, а какая уже разница, откуда? Здесь нельзя Мирошниченко травить или материть. Здесь все бы сыграли так. 

Во втором тайме «Динамо» полностью обыграло «Александрию». Мне понравились вбегания, потому что все они были грамотно построены и практически все проходили», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Mykhailo Orlovskyi
      Mykhailo Orlovskyi, 05.04.2021 16:41
    0
    Мабуть Суркиз Витьку забошлял, щоб не абсирав нас.... Серденько шквалт динамівське!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 05.04.2021 16:33
    0
    funnycat, 05.04.2021 15:38
    Мне вот интересно . А кто будет отвечать за тот дешевый цирк с кривой линией офсайда ? Которая с начала поля и до конца , сдвинулась, минимум, на метр по периметру ?
    ——
    Это криворукий ВаР арбитр , или криворукие работники канАЛа футбол ?
    —-
    И если первое , то как таких можно допускать судить что то важнее первенства колхоза ?
    А если вторые , то как они могут работать на « Национальном» трансляторе?
    ——-
    Я такой клоунады никогда не видел как вчера . Вот серьезно .
    Такое ощущение что эту линию от руки рисовали .
    100%/
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 15:50
    +2
    DKTheBest2, 05.04.2021 15:44
    Ніхто не буде тому, що Ахметов міцно тримає всю ФФУ за яйця.
    Так а где все наши журналисты независимые , где общественность?
    Или думает, что из это не коснётся ?
    —-
    Ну так пусть у Олимпика спросят , к которого шахтёр сначала украл гол, а по со ещё и лишил стадиона .
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 05.04.2021 15:44
    +5
    funnycat, 05.04.2021 15:38
    Мне вот интересно . А кто будет отвечать за тот дешевый цирк с кривой линией офсайда ? Которая с начала поля и до конца , сдвинулась, минимум, на метр по периметру ?
    ——
    Это криворукий ВаР арбитр , или криворукие работники канАЛа футбол ?
    —-
    И если первое , то как таких можно допускать судить что то важнее первенства колхоза ?
    А если вторые , то как они могут работать на « Национальном» трансляторе?
    ——-
    Я такой клоунады никогда не видел как вчера . Вот серьезно .
    Такое ощущение что эту линию от руки рисовали .
    Ніхто не буде тому, що Ахметов міцно тримає всю ФФУ за яйця.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 15:38
    +3
    Мне вот интересно . А кто будет отвечать за тот дешевый цирк с кривой линией офсайда ? Которая с начала поля и до конца , сдвинулась, минимум, на метр по периметру ?
    ——
    Это криворукий ВаР арбитр , или криворукие работники канАЛа футбол ?
    —-
    И если первое , то как таких можно допускать судить что то важнее первенства колхоза ?
    А если вторые , то как они могут работать на « Национальном» трансляторе?
    ——-
    Я такой клоунады никогда не видел как вчера . Вот серьезно .
    Такое ощущение что эту линию от руки рисовали .
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 05.04.2021 15:44
    +5
    funnycat, 05.04.2021 15:38
    Мне вот интересно . А кто будет отвечать за тот дешевый цирк с кривой линией офсайда ? Которая с начала поля и до конца , сдвинулась, минимум, на метр по периметру ?
    ——
    Это криворукий ВаР арбитр , или криворукие работники канАЛа футбол ?
    —-
    И если первое , то как таких можно допускать судить что то важнее первенства колхоза ?
    А если вторые , то как они могут работать на « Национальном» трансляторе?
    ——-
    Я такой клоунады никогда не видел как вчера . Вот серьезно .
    Такое ощущение что эту линию от руки рисовали .
    Ніхто не буде тому, що Ахметов міцно тримає всю ФФУ за яйця.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 15:38
    +3
    Мне вот интересно . А кто будет отвечать за тот дешевый цирк с кривой линией офсайда ? Которая с начала поля и до конца , сдвинулась, минимум, на метр по периметру ?
    ——
    Это криворукий ВаР арбитр , или криворукие работники канАЛа футбол ?
    —-
    И если первое , то как таких можно допускать судить что то важнее первенства колхоза ?
    А если вторые , то как они могут работать на « Национальном» трансляторе?
    ——-
    Я такой клоунады никогда не видел как вчера . Вот серьезно .
    Такое ощущение что эту линию от руки рисовали .
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 15:50
    +2
    DKTheBest2, 05.04.2021 15:44
    Ніхто не буде тому, що Ахметов міцно тримає всю ФФУ за яйця.
    Так а где все наши журналисты независимые , где общественность?
    Или думает, что из это не коснётся ?
    —-
    Ну так пусть у Олимпика спросят , к которого шахтёр сначала украл гол, а по со ещё и лишил стадиона .
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
      Mykhailo Orlovskyi, 05.04.2021 16:41
    0
    Мабуть Суркиз Витьку забошлял, щоб не абсирав нас.... Серденько шквалт динамівське!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 05.04.2021 16:33
    0
    funnycat, 05.04.2021 15:38
    Мне вот интересно . А кто будет отвечать за тот дешевый цирк с кривой линией офсайда ? Которая с начала поля и до конца , сдвинулась, минимум, на метр по периметру ?
    ——
    Это криворукий ВаР арбитр , или криворукие работники канАЛа футбол ?
    —-
    И если первое , то как таких можно допускать судить что то важнее первенства колхоза ?
    А если вторые , то как они могут работать на « Национальном» трансляторе?
    ——-
    Я такой клоунады никогда не видел как вчера . Вот серьезно .
    Такое ощущение что эту линию от руки рисовали .
    100%/
    Ссылка
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