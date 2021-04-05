Вячеслав ШЕВЧУК: «Было видно, что Шахтеру не хватало Степаненко»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над полтавской «Ворсклой» (2:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.
«Вернулся Степаненко, который дал отличный баланс в обороне. Тарас пропустил целый месяц, но показал себя большим профессионалом. Было видно, что не хватает этого игрока», - сказал Шевчук.
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Источник — Футбол 1/2/3
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