ДЕНИСОВ: «Такого кадрового потенциала нет ни у Луческу, ни у Каштру»

Известный журналист – об атакующих игроках «Зари»

  • 05.04.2021 14:20
  • 2840 просмотров
  • 3 комментария
ДЕНИСОВ: «Такого кадрового потенциала нет ни у Луческу, ни у Каштру»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал свое мнение о красной карточке хавбеку «Зари» Дмитрию Иванисене в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» (2:0).

«Не знаю, насколько справедлив арбитр в отношении Иванисени, но мы точно несправедливы, потому что на всю страну его фото без зуба показали, с бракосочетанием после этого не поздравили, и с новым зубом тоже. Справедливо ли удаление? Он опровергает, что там была нецензурная брань, из-за которой и появилась вторая желтая.

Если говорить об атаке «Зари», она эффективна. Какая бы ротация в наконечнике Зари ни была, они все равно выполняют свою функцию, выходят и забивают. Тот кадровый потенциал, который сейчас есть у Скрипника в атаке, его нет ни у Луческу, ни у Каштру», - заявил Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.04.2021 15:18
    0
    потенциал в футбол не играет: тот же Шахтер без кадрового потенциала забил на 33% больше голов, чем высокопотенциальная Заря
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 05.04.2021 15:07
    +2
    Что он курит?
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 05.04.2021 14:52
    +2
    Клоун))
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 05.04.2021 15:07
    +2
    Что он курит?
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 05.04.2021 14:52
    +2
    Клоун))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.04.2021 15:18
    0
    потенциал в футбол не играет: тот же Шахтер без кадрового потенциала забил на 33% больше голов, чем высокопотенциальная Заря
    Ссылка
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