ДЕНИСОВ: «Такого кадрового потенциала нет ни у Луческу, ни у Каштру»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал свое мнение о красной карточке хавбеку «Зари» Дмитрию Иванисене в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» (2:0).

«Не знаю, насколько справедлив арбитр в отношении Иванисени, но мы точно несправедливы, потому что на всю страну его фото без зуба показали, с бракосочетанием после этого не поздравили, и с новым зубом тоже. Справедливо ли удаление? Он опровергает, что там была нецензурная брань, из-за которой и появилась вторая желтая.

Если говорить об атаке «Зари», она эффективна. Какая бы ротация в наконечнике Зари ни была, они все равно выполняют свою функцию, выходят и забивают. Тот кадровый потенциал, который сейчас есть у Скрипника в атаке, его нет ни у Луческу, ни у Каштру», - заявил Денисов.