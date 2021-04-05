Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Мы не были достаточно жесткими к игре сборной Украины»

Специалист высказался о ничьей украинской сборной с Казахстаном

  • 05.04.2021 13:58
  • 541 просмотр
  • 2 комментария
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Мы не были достаточно жесткими к игре сборной Украины»
© УАФ

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели поделился мнением о неожиданной домашней ничьей «сине-желтых» с Казахстаном (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Мы тоже должны взять на себя некоторую ответственность, потому что не были достаточно жесткими к игре национальной сборной ранее. Уже случались подобные провалы именно в игровом плане в этот период, когда Андрей Николаевич возглавил команду. Но были и яркие моменты. У сборной Украины сейчас случился щелчок по носу, и она способна сделать так, чтобы не получилось пинком под зад. Самое главное, что сборная, к сожалению, не имеет равнозначный состав в 25-27 человек. И когда ключевые игроки получают травмы или заболевают, то это становится для нас непреодолимой преградой. Я понимаю, почему Шевченко выбирал экспериментальную тактику на матч с финнами. Потому что травмировано очень много ключевых футболистов, Коноплянка, Цыганков, Ярмоленко, Степаненко и так далее. Заменить их некем, поэтому приходится придумывать вот эти тактики, которые смогли бы принести нам результат», - сказал Метревели.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Валерия Луценко
      Валерия Луценко, 05.04.2021 14:17
    0
    ага коно в его форме вообще топ
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 05.04.2021 14:11
    0
    Да эти псевдоэксперты уже отдавали нашей сборной чуть не победу на ЧЕ и первое место в группе в отборе на ЧМ. А теперь дружно ноют и обсырают сборную
    Ссылка
    Валерия Луценко
      Валерия Луценко, 05.04.2021 14:17
    0
    ага коно в его форме вообще топ
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 05.04.2021 14:11
    0
    Да эти псевдоэксперты уже отдавали нашей сборной чуть не победу на ЧЕ и первое место в группе в отборе на ЧМ. А теперь дружно ноют и обсырают сборную
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности