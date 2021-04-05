Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Мы не были достаточно жесткими к игре сборной Украины»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели поделился мнением о неожиданной домашней ничьей «сине-желтых» с Казахстаном (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Мы тоже должны взять на себя некоторую ответственность, потому что не были достаточно жесткими к игре национальной сборной ранее. Уже случались подобные провалы именно в игровом плане в этот период, когда Андрей Николаевич возглавил команду. Но были и яркие моменты. У сборной Украины сейчас случился щелчок по носу, и она способна сделать так, чтобы не получилось пинком под зад. Самое главное, что сборная, к сожалению, не имеет равнозначный состав в 25-27 человек. И когда ключевые игроки получают травмы или заболевают, то это становится для нас непреодолимой преградой. Я понимаю, почему Шевченко выбирал экспериментальную тактику на матч с финнами. Потому что травмировано очень много ключевых футболистов, Коноплянка, Цыганков, Ярмоленко, Степаненко и так далее. Заменить их некем, поэтому приходится придумывать вот эти тактики, которые смогли бы принести нам результат», - сказал Метревели.