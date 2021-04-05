Артем ДОВБИК: «В следующий раз обязательно забью за сборную Украины»

Форвард «Днепра-1» высказался о своем дебюте

  • 05.04.2021 13:41
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Артем ДОВБИК: «В следующий раз обязательно забью за сборную Украины»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик рассказал, что помешало ему отметить забитым голом свой первый матч за главную команду страны в отборочном цикле чемпионата мира - со сборной Казахстана (1:1).

«Я с третьей попытки таки сумел дебютировать в составе национальной сборной Украины. Это прекрасно, когда мечта сбывается. Конечно, очень хотелось отметить это историческое для меня событие забитым голом. Тем более, что в матче со сборной Казахстана мяч упорно не хотел залетать в ворота соперника.

Выйдя на замену, был шанс отличиться, но оказавшись в выгодной позиции, пробил во вратаря и до гола дело не дошло. Также, на мой взгляд, в одном из игровых эпизодов защитник гостей в борьбе со мной в своей штрафной площадке нарушил правила и заслуживал наказания.

Понятно, что я был расстроен ничейным итогом, но очень надеюсь, что когда мне представится возможность еще раз сыграть за сборную, то обязательно забью. Хотя отлично осознаю, чтобы снова оказаться в поле зрения главного тренера Андрея Шевченко нужно радовать результативностью в календарных матчах за «Днепр-1»», - сказал Довбик.

Напомним, что до дебюта за национальную сборную Украины Артем Довбик провел шесть поединков за молодежную сборную страны и забил один гол.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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