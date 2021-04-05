ВИДЕО. Как рукой. Мертенс исполнил идеальный штрафной в матче Серии А

Дрис Мертенс исполнил идеальный удар со штрафного в матче-триллере между «Наполи» и «Кротоне», в котором было забито 7 голов.
На 34-й минуте при счете 2:1 в пользу неаполитанцев Мертенс забил свой 134-й гол в составе «Наполи».
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Источник — Serie A
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https://youtu.be/pDK0_85V_G8
У Богдана таких шедевров полно.
https://youtu.be/PnVEgkwrzJQ
Или Шапаренко
https://youtu.be/v-eAnHYXxbc
Или Цыганков
https://youtu.be/UCvhGjCiXKo
Когда-то Срна такие забивал.
https://youtu.be/pDK0_85V_G8
У Богдана таких шедевров полно.
https://youtu.be/PnVEgkwrzJQ
Или Шапаренко
https://youtu.be/v-eAnHYXxbc
Или Цыганков
https://youtu.be/UCvhGjCiXKo
Когда-то Срна такие забивал.
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