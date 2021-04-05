ВИДЕО. Как рукой. Мертенс исполнил идеальный штрафной в матче Серии А

Бельгиец снова отличился

  • 05.04.2021 13:46
  • 2075 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как рукой. Мертенс исполнил идеальный штрафной в матче Серии А
© ФК Наполи. Дрис Мертенс

Дрис Мертенс исполнил идеальный удар со штрафного в матче-триллере между «Наполи» и «Кротоне», в котором было забито 7 голов.

На 34-й минуте при счете 2:1 в пользу неаполитанцев Мертенс забил свой 134-й гол в составе «Наполи».

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Источник — Serie A

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.04.2021 14:01
    0
    Леднева забыл
    https://youtu.be/pDK0_85V_G8
    У Богдана таких шедевров полно.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.04.2021 13:56
    0
    Де пена не хуже бьет.
    https://youtu.be/PnVEgkwrzJQ
    Или Шапаренко
    https://youtu.be/v-eAnHYXxbc
    Или Цыганков
    https://youtu.be/UCvhGjCiXKo
    Когда-то Срна такие забивал.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.04.2021 14:01
    0
    Леднева забыл
    https://youtu.be/pDK0_85V_G8
    У Богдана таких шедевров полно.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.04.2021 13:56
    0
    Де пена не хуже бьет.
    https://youtu.be/PnVEgkwrzJQ
    Или Шапаренко
    https://youtu.be/v-eAnHYXxbc
    Или Цыганков
    https://youtu.be/UCvhGjCiXKo
    Когда-то Срна такие забивал.
    Ссылка
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