ВИДЕО. Как рукой. Мертенс исполнил идеальный штрафной в матче Серии А

Дрис Мертенс исполнил идеальный удар со штрафного в матче-триллере между «Наполи» и «Кротоне», в котором было забито 7 голов.

На 34-й минуте при счете 2:1 в пользу неаполитанцев Мертенс забил свой 134-й гол в составе «Наполи».