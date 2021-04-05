ВИДЕО. Памятный бросок в голову. Суровый розыгрыш аута по-челябински

В низших дивизионах российского первенства можно увидеть и такое

  • 05.04.2021 13:29
  • 469 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Памятный бросок в голову. Суровый розыгрыш аута по-челябински
© ФК КАМАЗ

В матче третьего по рангу дивизиона российского чемпионата между «КАМАЗом» и «Челябинском» случился довольно странный эпизод.

На 27-й минуте матча при счете 0:0 игрок хозяев близко подошел к защитнику челябинского клуба Илье Сальникову, который собирался бросить аут. Сальникову это не понравилось и он решил, что лучшим наказанием для соперника будет бросок мячем ему в лицо.

Судья не оценил действия игрока гостей и сразу же показал ему красную карточку. Во втором тайме был удале еще один футболист «Челябинска», «КАМАЗ» победил со счетом 3:1.

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Источник — Евроспорт

(2 голоса)

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Комментарии
    maverik
    online
      maverik, 05.04.2021 13:48
    0
    Maslyaspor, 05.04.2021 13:34
    Хтось може мені пояснити причину червоної картки? Чомусь коли зі штрафного з ноги м'ячем по обличчю чи не дай Боже по яйцях б'ють, то це норм . А тут все по правилам , що він порушив?
    Я бы этому неадеквату не только желтую дал а ещё матчей 10 дисквалификации.Подлый поступок бросать в лицо когда соперник этого не ждет.Дебил короче.И стоял он не так уж и близко правила не нарушал и ничем не мешал.
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 05.04.2021 13:34
    -3
    Хтось може мені пояснити причину червоної картки? Чомусь коли зі штрафного з ноги м'ячем по обличчю чи не дай Боже по яйцях б'ють, то це норм . А тут все по правилам , що він порушив?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 05.04.2021 13:48
    0
    Maslyaspor, 05.04.2021 13:34
    Хтось може мені пояснити причину червоної картки? Чомусь коли зі штрафного з ноги м'ячем по обличчю чи не дай Боже по яйцях б'ють, то це норм . А тут все по правилам , що він порушив?
    Я бы этому неадеквату не только желтую дал а ещё матчей 10 дисквалификации.Подлый поступок бросать в лицо когда соперник этого не ждет.Дебил короче.И стоял он не так уж и близко правила не нарушал и ничем не мешал.
    Ссылка
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