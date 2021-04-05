ВИДЕО. Памятный бросок в голову. Суровый розыгрыш аута по-челябински

В матче третьего по рангу дивизиона российского чемпионата между «КАМАЗом» и «Челябинском» случился довольно странный эпизод.

На 27-й минуте матча при счете 0:0 игрок хозяев близко подошел к защитнику челябинского клуба Илье Сальникову, который собирался бросить аут. Сальникову это не понравилось и он решил, что лучшим наказанием для соперника будет бросок мячем ему в лицо.

Судья не оценил действия игрока гостей и сразу же показал ему красную карточку. Во втором тайме был удале еще один футболист «Челябинска», «КАМАЗ» победил со счетом 3:1.