Ничего святого. Украинский специалист возглавил российский челябинск
Последним клубом Романа Пилипчука был молдавский «Шериф»
Украинский тренер Роман Пилипчук возглавил российский «челябинск». О сроках соглашения не сообщается. Об этом говорится на сайте клуба из рф.
Отметим, что «челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» второй лиги рф.
Добавим, что 56-летний Пилипчук, который играл в Украине за донецкий «Металлург», а как тренер был в луганской «Заре» и донецком «Олимпике», ранее уже работал на россии. Он возглавлял вторые команды «спартака» и «ахмата», также был помощником тренера в «спартаке», московском «динамо» и «шиннике».
Последним клубом Романа Пилипчука был молдавский «Шериф». В марте 2024 года специалист покинул команду из Тирасполя по семейным обстоятельствам. Теперь снова поехал на россию, несмотря на то, что террористы уже более двух лет беспощадно бомбят его родную страну…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вряд ли команды смогут порадовать голами, зато борьбой – точно
Лука Модрич подсказал, куда будет пробивать Матео Ковачич