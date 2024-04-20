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  4. Ничего святого. Украинский специалист возглавил российский челябинск
Россия
20 апреля 2024, 12:19 |
192
0

Ничего святого. Украинский специалист возглавил российский челябинск

Последним клубом Романа Пилипчука был молдавский «Шериф»

20 апреля 2024, 12:19 |
192
0
Ничего святого. Украинский специалист возглавил российский челябинск
Роман Пилипчук

Украинский тренер Роман Пилипчук возглавил российский «челябинск». О сроках соглашения не сообщается. Об этом говорится на сайте клуба из рф.

Отметим, что «челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» второй лиги рф.

Добавим, что 56-летний Пилипчук, который играл в Украине за донецкий «Металлург», а как тренер был в луганской «Заре» и донецком «Олимпике», ранее уже работал на россии. Он возглавлял вторые команды «спартака» и «ахмата», также был помощником тренера в «спартаке», московском «динамо» и «шиннике».

Последним клубом Романа Пилипчука был молдавский «Шериф». В марте 2024 года специалист покинул команду из Тирасполя по семейным обстоятельствам. Теперь снова поехал на россию, несмотря на то, что террористы уже более двух лет беспощадно бомбят его родную страну…

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Роман Пилипчук Шериф Тирасполь
Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Sport.ua
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