Отец Джоковича: «Федерер – великий чемпион, но он плохой человек»

Срджан Джокович считает, что западный мир очень не любит сербов

  • 05.04.2021 13:11
  • 862 просмотра
  • 1 комментарий
Отец Джоковича: «Федерер – великий чемпион, но он плохой человек»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, в очередной раз раскритиковал швейцарца Роджера Федерера.

«Мне кажется, что западный мир нездоров. Они так нападают на Новака и говорят о нем столько отвратительных вещей, что это просто невероятно.

Иностранные СМИ не лучшего мнения о нас и о том, что мы их постоянно беспокоим. По правде говоря, я тоже не хочу быть частью их мира. Пятнадцать лет назад Роджер напал на моего сына, когда он был еще подростком.

Роджер знал, что придет кто-то, кто будет лучше его. Я сказал, что он великий чемпион, лучший в то время, но он плохой человек», - сказал Срджан Джокович.

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Источник — Tennis World USA

(4 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.04.2021 13:20
    0
    Что-то мне кажется, что отец Джоковича немного лукавит... Глядя на Роджера и Новака, скорее про второго можно подумать что он плохой человек! Но внешность конечно бывает обманчива...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.04.2021 13:20
    0
    Что-то мне кажется, что отец Джоковича немного лукавит... Глядя на Роджера и Новака, скорее про второго можно подумать что он плохой человек! Но внешность конечно бывает обманчива...
    Ссылка
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