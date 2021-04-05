Отец Джоковича: «Федерер – великий чемпион, но он плохой человек»

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, в очередной раз раскритиковал швейцарца Роджера Федерера.

«Мне кажется, что западный мир нездоров. Они так нападают на Новака и говорят о нем столько отвратительных вещей, что это просто невероятно.

Иностранные СМИ не лучшего мнения о нас и о том, что мы их постоянно беспокоим. По правде говоря, я тоже не хочу быть частью их мира. Пятнадцать лет назад Роджер напал на моего сына, когда он был еще подростком.

Роджер знал, что придет кто-то, кто будет лучше его. Я сказал, что он великий чемпион, лучший в то время, но он плохой человек», - сказал Срджан Джокович.