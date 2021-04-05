Еще один шаг к чемпионству. Луческу признан лучшим тренером 20-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника «Динамо» Мирчу Луческу лучшим тренером 20-го тура УПЛ.
Наставник «Динамо» получил средний балл 4,8 из 5 возможных.
Напомним, команда Луческу одержала непростую выездную победу над «Александрией» (2:1) и продолжает опережать «Шахтер» на 7 очков в турнирной таблице УПЛ.
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Источник — УПЛ
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