Артем Бондаренко – лучший игрок 20-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 20-го тура УПЛ.

По итогам голосования победу одержал нападающий «Мариуполя» Артем Бондаренко, которому отдали голоса пять респондентов. За луганчанина Артема Громова и «горняка» Мораеса проголосовали по два респондента.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.