ФОТО. Как Свитолина и Монфис поддерживают друг друга

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение руки и сердца первой ракетке Украины Элине Свитолиной. Украинская теннисистка ответила «да».
Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В феврале текущего года пара заявила, что берет паузу в отношениях, но несколько дней назад они восстановили общий аккаунт в инстаграме.
C 2019 пара всегда поддерживает друг друга на крупных турнирах.
Вспомним эти моменты
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
&rurl=https://media.giphy.com/media/dyRdBgPLiQUy8OlNzR/giphy.gif&ehk=0d8cWaa
feqzTO91PAREC2/eJRM+TTZX6NGVmgbTZm04=
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.