ФОТО. Как Свитолина и Монфис поддерживают друг друга

Украинка и француз не скрывают эмоций

  • 05.04.2021 12:11
  • 3074 просмотра
  • 6 комментариев
ФОТО. Как Свитолина и Монфис поддерживают друг друга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение руки и сердца первой ракетке Украины Элине Свитолиной. Украинская теннисистка ответила «да».

Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В феврале текущего года пара заявила, что берет паузу в отношениях, но несколько дней назад они восстановили общий аккаунт в инстаграме

C 2019 пара всегда поддерживает друг друга на крупных турнирах.

Вспомним эти моменты

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 05.04.2021 13:29
    -2
    Так класно підтримують один одного, що за неповні два з половиною роки відносин уже двічі встигли розлучатися?
    Ссылка
    voldemarstr
      voldemarstr, 05.04.2021 13:16
    0
    Шалене весілля - 4 .
    Ссылка
    Шура Балаганов
      Шура Балаганов, 05.04.2021 13:08
    -4
    В полку чернильниц пополнение...
    Ссылка
    Тигра Злющий
      Тигра Злющий, 05.04.2021 12:37
    -3
    Фу! Гидота...
    Ссылка
    Виктор Тимченко
      Виктор Тимченко, 05.04.2021 12:18
    -4
    https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.bee57b4202fd9447c2000a9a9b3ead92&pid=Api
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    Ссылка
    Александр Горбань
      Александр Горбань, 05.04.2021 12:09
    -5
    Надоели эти клавиши рояля.
    Ссылка
    voldemarstr
    online
      voldemarstr, 05.04.2021 13:16
    0
    Шалене весілля - 4 .
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