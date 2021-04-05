ФОТО. Как Свитолина и Монфис поддерживают друг друга

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение руки и сердца первой ракетке Украины Элине Свитолиной. Украинская теннисистка ответила «да».

Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В феврале текущего года пара заявила, что берет паузу в отношениях, но несколько дней назад они восстановили общий аккаунт в инстаграме.

C 2019 пара всегда поддерживает друг друга на крупных турнирах.

Вспомним эти моменты