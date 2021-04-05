Павел Ребенок провел 300-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Шахтером» (0:2) оказался 300-м для Павла Ребенка в чемпионатах Украины. Он стал 34-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 223 встречи Ребенок отыграл за «Ворсклу», где 25 июля 2004 года началась его карьера в элитном дивизионе, 56 - за «Черноморец» и 21 - за «Металлист».
Между тем юбилейную игру Павел провел в 35 лет 255 дней, став одним из самых «пожилых» новичков «Клуба 300». А на три сотни матчей ему понадобилось ни много ни мало 16 лет 253 дня - на 126 дней больше, нежели предыдущему рекордсмену среди полевых игроков Владимиру Полевому.
Юбилейные матчи Павла Ребенка в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Ребенка
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
25.07.2004
|
Ворскла
|
Металлист (д)
|
0:1
|
50-й
|
21.03.2009
|
Черноморец
|
Заря (г)
|
1:2
|
100-й
|
25.11.2011
|
Ворскла
|
Металлург Д (г)
|
3:6
|
150-й
|
06.04.2014
|
Черноморец
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
200-й
|
15.04.2017
|
Ворскла
|
Карпаты (д)
|
0:0
|
250-й
|
07.10.2018
|
Ворскла
|
Арсенал (д)
|
0:2
|
300-й
|
04.04.2021
|
Ворскла
|
Шахтер (д)
|
0:2
Самые возрастные новички «Клуба 300»
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Дата
|
|
|
рождения
|
300-го матча
|
38 лет 82 дня
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
13.07.1971
|
03.10.2009
|
37 лет 199 дней
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
15.09.1974
|
01.04.2012
|
36 лет 346 дней
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
15.11.1976
|
27.10.2013
|
36 лет 112 дней
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
09.07.1981
|
29.10.2017
|
35 лет 255 дней
|
Павел РЕБЕНОК
|
23.07.1985
|
04.04.2021
|
35 лет 241 день
|
Виталий РЕВА
|
19.11.1974
|
18.07.2010
|
35 лет 48 дней
|
Александр ГРИЦАЙ
|
30.09.1977
|
17.11.2012
|
34 года 357 дней
|
Владимир ПОЛЕВОЙ
|
28.07.1985
|
19.07.2020
|
34 года 275 дней
|
Владислав ВАЩУК
|
02.01.1975
|
04.10.2009
|
34 года 242 дня
|
Андрей ПЯТОВ
|
28.06.1984
|
25.02.2019
Самый долгий путь в «Клуб 300»
|
Время
|
Игрок
|
Дата
|
Дата
|
|
|
1-го матча
|
300-го матча
|
19 лет 229 дней
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
16.08.1992
|
01.04.2012
|
17 лет 210 дней
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
07.03.1992
|
03.10.2009
|
16 лет 253 дня
|
Павел РЕБЕНОК
|
25.07.2004
|
04.04.2021
|
16 лет 127 дней
|
Владимир ПОЛЕВОЙ
|
14.03.2004
|
19.07.2020
|
16 лет 57 дней
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
31.08.1997
|
27.10.2013
|
16 лет 9 дней
|
Владислав ВАЩУК
|
25.09.1993
|
04.10.2009
|
15 лет 252 дня
|
Андрей ПЯТОВ
|
18.06.2003
|
25.02.2019
|
14 лет 350 дней
|
Виталий РЕВА
|
02.08.1995
|
18.07.2010
|
14 лет 339 дней
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
10.04.1994
|
15.03.2009
|
14 лет 153 дня
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
16.03.1994
|
16.08.2008
Источник — Sport.ua
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