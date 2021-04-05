Павел Ребенок провел 300-й матч в чемпионатах Украины

35-летнему ветерану «Ворсклы» понадобилось более 16 лет, чтобы оформить членство в «Клубе 300»

  • 05.04.2021 11:51
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Павел Ребенок провел 300-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Ворскла. Павел Ребенок

Поединок с «Шахтером» (0:2) оказался 300-м для Павла Ребенка в чемпионатах Украины. Он стал 34-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 223 встречи Ребенок отыграл за «Ворсклу», где 25 июля 2004 года началась его карьера в элитном дивизионе, 56 - за «Черноморец» и 21 - за «Металлист».

Между тем юбилейную игру Павел провел в 35 лет 255 дней, став одним из самых «пожилых» новичков «Клуба 300». А на три сотни матчей ему понадобилось ни много ни мало 16 лет 253 дня - на 126 дней больше, нежели предыдущему рекордсмену среди полевых игроков Владимиру Полевому.

Юбилейные матчи Павла Ребенка в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Ребенка

Соперник

Счет

1-й

25.07.2004

Ворскла

Металлист (д)

0:1

50-й

21.03.2009

Черноморец

Заря (г)

1:2

100-й

25.11.2011

Ворскла

Металлург Д (г)

3:6

150-й

06.04.2014

Черноморец

Металлург З (д)

3:0

200-й

15.04.2017

Ворскла

Карпаты (д)

0:0

250-й

07.10.2018

Ворскла

Арсенал (д)

0:2

300-й

04.04.2021

Ворскла

Шахтер (д)

0:2

Самые возрастные новички «Клуба 300»

Возраст

Игрок

Дата

Дата

 

 

рождения

300-го матча

38 лет 82 дня

Игорь ШУХОВЦЕВ

13.07.1971

03.10.2009

37 лет 199 дней

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

15.09.1974

01.04.2012

36 лет 346 дней

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

15.11.1976

27.10.2013

36 лет 112 дней

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

09.07.1981

29.10.2017

35 лет 255 дней

Павел РЕБЕНОК

23.07.1985

04.04.2021

35 лет 241 день

Виталий РЕВА

19.11.1974

18.07.2010

35 лет 48 дней

Александр ГРИЦАЙ

30.09.1977

17.11.2012

34 года 357 дней

Владимир ПОЛЕВОЙ

28.07.1985

19.07.2020

34 года 275 дней

Владислав ВАЩУК

02.01.1975

04.10.2009

34 года 242 дня

Андрей ПЯТОВ

28.06.1984

25.02.2019

Самый долгий путь в «Клуб 300»

Время 

Игрок

Дата

Дата

 

 

1-го матча

300-го матча

19 лет 229 дней

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

16.08.1992

01.04.2012

17 лет 210 дней

Игорь ШУХОВЦЕВ

07.03.1992

03.10.2009

16 лет 253 дня

Павел РЕБЕНОК

25.07.2004

04.04.2021

16 лет 127 дней

Владимир ПОЛЕВОЙ

14.03.2004

19.07.2020

16 лет 57 дней

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

31.08.1997

27.10.2013

16 лет 9 дней

Владислав ВАЩУК

25.09.1993

04.10.2009

15 лет 252 дня

Андрей ПЯТОВ

18.06.2003

25.02.2019

14 лет 350 дней

Виталий РЕВА

02.08.1995

18.07.2010

14 лет 339 дней

Александр ГОРЯИНОВ

10.04.1994

15.03.2009

14 лет 153 дня

Сергей ЗАКАРЛЮКА

16.03.1994

16.08.2008

 

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Источник — Sport.ua

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