Павел Ребенок провел 300-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Шахтером» (0:2) оказался 300-м для Павла Ребенка в чемпионатах Украины. Он стал 34-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 223 встречи Ребенок отыграл за «Ворсклу», где 25 июля 2004 года началась его карьера в элитном дивизионе, 56 - за «Черноморец» и 21 - за «Металлист».

Между тем юбилейную игру Павел провел в 35 лет 255 дней, став одним из самых «пожилых» новичков «Клуба 300». А на три сотни матчей ему понадобилось ни много ни мало 16 лет 253 дня - на 126 дней больше, нежели предыдущему рекордсмену среди полевых игроков Владимиру Полевому.

Юбилейные матчи Павла Ребенка в чемпионатах Украины

Матч Дата Клуб Ребенка Соперник Счет 1-й 25.07.2004 Ворскла Металлист (д) 0:1 50-й 21.03.2009 Черноморец Заря (г) 1:2 100-й 25.11.2011 Ворскла Металлург Д (г) 3:6 150-й 06.04.2014 Черноморец Металлург З (д) 3:0 200-й 15.04.2017 Ворскла Карпаты (д) 0:0 250-й 07.10.2018 Ворскла Арсенал (д) 0:2 300-й 04.04.2021 Ворскла Шахтер (д) 0:2

Самые возрастные новички «Клуба 300»

Возраст Игрок Дата Дата рождения 300-го матча 38 лет 82 дня Игорь ШУХОВЦЕВ 13.07.1971 03.10.2009 37 лет 199 дней Сергей ДОЛГАНСКИЙ 15.09.1974 01.04.2012 36 лет 346 дней Владимир ЕЗЕРСКИЙ 15.11.1976 27.10.2013 36 лет 112 дней Желько ЛЮБЕНОВИЧ 09.07.1981 29.10.2017 35 лет 255 дней Павел РЕБЕНОК 23.07.1985 04.04.2021 35 лет 241 день Виталий РЕВА 19.11.1974 18.07.2010 35 лет 48 дней Александр ГРИЦАЙ 30.09.1977 17.11.2012 34 года 357 дней Владимир ПОЛЕВОЙ 28.07.1985 19.07.2020 34 года 275 дней Владислав ВАЩУК 02.01.1975 04.10.2009 34 года 242 дня Андрей ПЯТОВ 28.06.1984 25.02.2019

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