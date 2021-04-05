Все голы на 90-й минуте! Родригеш забивает в УПЛ только в концовке

Футболист киевского «Динамо» установил необычное достижение

  • 05.04.2021 11:34
  • 523 просмотра
  • 0 комментариев
Все голы на 90-й минуте! Родригеш забивает в УПЛ только в концовке
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Победу «Динамо» в матче против «Александрии» (2:1) принес вингер из Люксембурга Жерсон Родригеш. На 90-й минуте он ворвался в штрафную соперника, обыгрался с Виталием Буяльским и нанес удар под перекладину.

После этого успеха динамовцы продолжили лидировать с преимуществом в 7 очков.

Для Жерсона этот мяч стал третьим в нынешнем чемпионате Украины (и пятым в УПЛ за два сезона), все его голы в текущем сезоне имеют одну отличительную особенность:

- Родригеш забил все три мяча после выхода на замену;

- Все три мяча были забиты на 90-й минуте.

Выбивается из этой логической цепочки гол Жерсона в ворота «Шахтера» в другом внутреннем соревновании, Суперкубке Украины (в первом тайме, в основном составе).

В еврокубках Родригес отличился дважды, оба раза во втором тайме и оба раза будучи игроком стартового состава. Таким образом, из шести голов Жерсона во всех турнирах нынешнего сезона пять он забил после перерыва.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности