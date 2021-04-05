Все голы на 90-й минуте! Родригеш забивает в УПЛ только в концовке

Победу «Динамо» в матче против «Александрии» (2:1) принес вингер из Люксембурга Жерсон Родригеш. На 90-й минуте он ворвался в штрафную соперника, обыгрался с Виталием Буяльским и нанес удар под перекладину.

После этого успеха динамовцы продолжили лидировать с преимуществом в 7 очков.

Для Жерсона этот мяч стал третьим в нынешнем чемпионате Украины (и пятым в УПЛ за два сезона), все его голы в текущем сезоне имеют одну отличительную особенность:

- Родригеш забил все три мяча после выхода на замену;

- Все три мяча были забиты на 90-й минуте.

Выбивается из этой логической цепочки гол Жерсона в ворота «Шахтера» в другом внутреннем соревновании, Суперкубке Украины (в первом тайме, в основном составе).

В еврокубках Родригес отличился дважды, оба раза во втором тайме и оба раза будучи игроком стартового состава. Таким образом, из шести голов Жерсона во всех турнирах нынешнего сезона пять он забил после перерыва.