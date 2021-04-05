Александр ПРИЗЕТКО: «Динамо хочет выиграть чемпионат больше, чем Шахтер»

Специалист считает, что у киевской команды сильный характер

  • 05.04.2021 10:19
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Александр ПРИЗЕТКО: «Динамо хочет выиграть чемпионат больше, чем Шахтер»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко рассказал о победе киевской команды над «Александрией» (2:1) в поединке 20-го тура УПЛ.

«Александрия» навязала «Динамо» борьбу, первой забила гол. Но киевляне показали, что они приехали в гости только за тремя очками. У динамовцев, на мой взгляд, было больше желания именно выиграть этот матч, чем у хозяев поля. Во втором тайме команда задвигалась еще быстрее, забил гол Караваев, который отменили. Но это не надломило киевлян, и они добились своего на 90-й минуте.

Это говорит о том, что у команды сейчас сильный характер, сумасшедшая мотивация. Такое впечатление, что «Динамо» хочет выиграть чемпионат больше, чем «Шахтер», — считает специалист.

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Источник — zbirna.com

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