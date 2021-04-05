Соболь прокомментировал забитый мяч в ворота Кортрейка

Украинский легионер «Брюгге» Эдуард Соболь прокомментировал свой забитый мяч в ворота «Кортрейка».
«Когда моя команда подает угловой, я всегда нахожусь у линии штрафной соперника и ожидаю там на мяч, который может прилететь.
В матче с «Кортрейком» все получилось хорошо. Я забил мяч и помог команде одержать победу. Я много тренируюсь, но в игре не всегда ты можешь сделать то, что на тренировке», – сказал футболист после игры.
В текущем сезоне Соболь забил второй мяч в чемпионате Бельгии.
Источник — ФК Брюгге
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