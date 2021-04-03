ВИДЕО. Вот это пушка! Соболь забил красивейший гол в чемпионате Бельгии

Украинец идеально попал по мячу

  • 03.04.2021 22:22
  • 4788 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Вот это пушка! Соболь забил красивейший гол в чемпионате Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский легионер «Брюгге» Эдуард Соболь отличился забитым мячом в матче 32-го тура чемпионата Бельгии.

На 21-й минуте при счете 0:1 украинец сильнейшим ударом метров с двадцати поразил ворота «Кортрейка».

Отметим, что для Соболя это второй гол в сезоне. Седьмого марта он отличился в матче с клубом «Зюлте-Варегем»
 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 03.04.2021 22:48
    -3
    Они че твари ! Шеву Сливать решили? падлюки!!! Один два ассиста сделал другой гол забил! Где вы были раньше?
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    mallorkin
      mallorkin, 03.04.2021 22:40
    +4
    Не знаю как красивейший, скорее добротный точно!
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    mallorkin
      mallorkin, 03.04.2021 22:40
    +4
    Не знаю как красивейший, скорее добротный точно!
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