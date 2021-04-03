ВИДЕО. Вот это пушка! Соболь забил красивейший гол в чемпионате Бельгии

Украинский легионер «Брюгге» Эдуард Соболь отличился забитым мячом в матче 32-го тура чемпионата Бельгии.

На 21-й минуте при счете 0:1 украинец сильнейшим ударом метров с двадцати поразил ворота «Кортрейка».

Отметим, что для Соболя это второй гол в сезоне. Седьмого марта он отличился в матче с клубом «Зюлте-Варегем».

