Алексей АНДРОНОВ: «Жерсон – Бог! Как хорошо, что я в этом участвовал»

Российский комментатор Алексей Андронов, который не скрывает симпатий к киевскому «Динамо», обрадовался непростой победе команды Мирчи Луческу в матче с «Александрией» (2:1). Победный гол на 90-й минуте забил люксембуржец Жерсон Родригеш.
«Ди-На-Мо» с Днепра! Жерсон - Бог! Как хорошо, что я в этом участвовал», – написал комментатор в твиттере.
Отметим, что Андронов был одним из тех, кто рекомендовал «Динамо» приобрести Жерсона Родригеша.
ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.
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Источник — Twitter
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