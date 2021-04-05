Алексей АНДРОНОВ: «Жерсон – Бог! Как хорошо, что я в этом участвовал»

Известный комментатор радуется победе «Динамо»

  • 05.04.2021 10:16
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Алексей АНДРОНОВ: «Жерсон – Бог! Как хорошо, что я в этом участвовал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Российский комментатор Алексей Андронов, который не скрывает симпатий к киевскому «Динамо», обрадовался непростой победе команды Мирчи Луческу в матче с «Александрией» (2:1). Победный гол на 90-й минуте забил люксембуржец Жерсон Родригеш.

«Ди-На-Мо» с Днепра! Жерсон - Бог! Как хорошо, что я в этом участвовал», – написал комментатор в твиттере.

Отметим, что Андронов был одним из тех, кто рекомендовал «Динамо» приобрести Жерсона Родригеша.

ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.

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Источник — Twitter

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