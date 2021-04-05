Алексей АНДРОНОВ: «Жерсон – Бог! Как хорошо, что я в этом участвовал»

Российский комментатор Алексей Андронов, который не скрывает симпатий к киевскому «Динамо», обрадовался непростой победе команды Мирчи Луческу в матче с «Александрией» (2:1). Победный гол на 90-й минуте забил люксембуржец Жерсон Родригеш.

«Ди-На-Мо» с Днепра! Жерсон - Бог! Как хорошо, что я в этом участвовал», – написал комментатор в твиттере.

Отметим, что Андронов был одним из тех, кто рекомендовал «Динамо» приобрести Жерсона Родригеша.

ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.