Вячеслав ШЕВЧУК: «Что касается результата — это провал»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью сборной Украины с Казахстаном (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Я бы не сказал, что была провальная игра. А что касается результата, конечно, это провал. Все-таки моменты нужно реализовывать, что Шевченко и сказал ребятам в перерыве. Думаю, не было удачи и концентрации внимания именно в последнем моменте, когда нужно забивать. Ребята думали, что так будет продолжаться, что моменты будут, но казахи, к сожалению, воспользовались своим моментом, и матч завершился со счетом 1:1», — отметил Шевчук.