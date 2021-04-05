Вячеслав ШЕВЧУК: «Что касается результата — это провал»

Сборная Украины должна была реализовывать свои моменты в матче с Казахстаном, считает специалист

  • 05.04.2021 09:45
  • 728 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Что касается результата — это провал»
© ТК Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук 

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью сборной Украины с Казахстаном (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Я бы не сказал, что была провальная игра. А что касается результата, конечно, это провал. Все-таки моменты нужно реализовывать, что Шевченко и сказал ребятам в перерыве. Думаю, не было удачи и концентрации внимания именно в последнем моменте, когда нужно забивать. Ребята думали, что так будет продолжаться, что моменты будут, но казахи, к сожалению, воспользовались своим моментом, и матч завершился со счетом 1:1», — отметил Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.04.2021 10:05
    0
    Не вміють,навчились реалізації в Шевчука,фахівця.Стидався б про когось судити.Ці хлопці хоть грають,а ви перелякані бігали.Сам бігав в Шахтарі за рахунок бразильців разом з Чигиринське,Рахицьке,ну і те під 5 номером ,вже й забув,а Чукер.Сховайтесь і не вилазьте хафівці.
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 05.04.2021 09:57
    +1
    Ну насправді всі хто кажуть про провальну гру лукавить, хороших моментів збірна створила досить багато ( а не три як каже Леоненко) щоб забити хоча б 2-3, в захисті теж провал був лише один, хоч і серйозний. А найбільша проблема збірної це втрата концентрації, а особливо після пропущених голів. Мало просто переважати суперника по грі, особливо коли команда сильно слабша. Той самий Ман Сіті та Пеп не дасть збрехати, їх найбільші провали були як раз коли вони домінували але не зуміли цим скористатися
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 05.04.2021 09:57
    +1
    Ну насправді всі хто кажуть про провальну гру лукавить, хороших моментів збірна створила досить багато ( а не три як каже Леоненко) щоб забити хоча б 2-3, в захисті теж провал був лише один, хоч і серйозний. А найбільша проблема збірної це втрата концентрації, а особливо після пропущених голів. Мало просто переважати суперника по грі, особливо коли команда сильно слабша. Той самий Ман Сіті та Пеп не дасть збрехати, їх найбільші провали були як раз коли вони домінували але не зуміли цим скористатися
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.04.2021 10:05
    0
    Не вміють,навчились реалізації в Шевчука,фахівця.Стидався б про когось судити.Ці хлопці хоть грають,а ви перелякані бігали.Сам бігав в Шахтарі за рахунок бразильців разом з Чигиринське,Рахицьке,ну і те під 5 номером ,вже й забув,а Чукер.Сховайтесь і не вилазьте хафівці.
    Ссылка
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