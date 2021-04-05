Виктор ЛЕОНЕНКО: «Какой нефарт? У сборной Украины нет мастерства»

Специалист разочарован итогом поединка украинской команды с Казахстаном (1:1)

  • 05.04.2021 09:29
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  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Какой нефарт? У сборной Украины нет мастерства»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко поделился мнением о неожиданной домашней ничьей «сине-желтых» с Казахстаном (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Нет мастерства. 26 ударов, а сколько из них опасных? Примерно три всего. Какой нефарт? Это ноги просто не техничные. Мы сейчас, по сути, в той же ситуации, что и французы у себя дома после нашей игры. Проблемы с мотивацией? Какая мотивация? Человек играет за сборную, все хотят поехать на чемпионат мира. И нужно отметить, что судья из трех моментов в штрафной площади Казахстана мог точно один раз назначить пенальти», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Лео Леон
      Лео Леон, 05.04.2021 10:20
    -1
    А якшо ліміт на легіонерів зробити жорсткішим.Зменшити до 4 легіонерів,Наши хлопці будут більше грати, та легіонерів брати тоді треба брати вище класом.Може тоді з,являться наши футболісти- майстри?
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