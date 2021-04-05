Виктор ЛЕОНЕНКО: «Какой нефарт? У сборной Украины нет мастерства»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко поделился мнением о неожиданной домашней ничьей «сине-желтых» с Казахстаном (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Нет мастерства. 26 ударов, а сколько из них опасных? Примерно три всего. Какой нефарт? Это ноги просто не техничные. Мы сейчас, по сути, в той же ситуации, что и французы у себя дома после нашей игры. Проблемы с мотивацией? Какая мотивация? Человек играет за сборную, все хотят поехать на чемпионат мира. И нужно отметить, что судья из трех моментов в штрафной площади Казахстана мог точно один раз назначить пенальти», — считает Леоненко.