Футболисты Челси устроили драку на тренировке

Немецкий защитник Антонио Рюдигер сцепился с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой

  • 05.04.2021 08:58
  • 4497 просмотров
  • 3 комментария
Футболисты Челси устроили драку на тренировке
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летнего немецкого защитника «Челси» Антонио Рюдигера выгнали с тренировки за драку с 26-летним испанским голкипером «синих» Кепой Аррисабалагой.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, на следующий день после поражения от «Вест Бромвича» (2:5) в АПЛ. Между Рюдигером и Кепой вспыхнул ожесточенный спор, который перерос в потасовку. Главный тренер «Челси» Томас Тухель удалил Рюдигера с тренировки, чтобы он мог успокоиться.

Позже Рюдигер извинился перед игроком сборной Испании по собственному желанию. Тухель считает, что конфликт исчерпан. Клуб не будет применять к игрокам санкции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 05.04.2021 10:37
    0
    После игры - кулаками машут!
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 05.04.2021 10:30
    0
    Снова нигеров щимят? Аяяй!
    Ссылка
    Андрій Гусак
      Андрій Гусак, 05.04.2021 09:51
    +2
    Як Тухель посмів вигнати блек лайвз мете з тренування? Наказати його в терміновому порядку. Нехай до кінця чемпіонату тренує на колінах
    Ссылка
    Андрій Гусак
      Андрій Гусак, 05.04.2021 09:51
    +2
    Як Тухель посмів вигнати блек лайвз мете з тренування? Наказати його в терміновому порядку. Нехай до кінця чемпіонату тренує на колінах
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 05.04.2021 10:37
    0
    После игры - кулаками машут!
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 05.04.2021 10:30
    0
    Снова нигеров щимят? Аяяй!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности