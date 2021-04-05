Футболисты Челси устроили драку на тренировке

28-летнего немецкого защитника «Челси» Антонио Рюдигера выгнали с тренировки за драку с 26-летним испанским голкипером «синих» Кепой Аррисабалагой.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, на следующий день после поражения от «Вест Бромвича» (2:5) в АПЛ. Между Рюдигером и Кепой вспыхнул ожесточенный спор, который перерос в потасовку. Главный тренер «Челси» Томас Тухель удалил Рюдигера с тренировки, чтобы он мог успокоиться.

Позже Рюдигер извинился перед игроком сборной Испании по собственному желанию. Тухель считает, что конфликт исчерпан. Клуб не будет применять к игрокам санкции.