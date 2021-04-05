Александр ПРИЗЕТКО: «Шахтер не сдастся, пока будут шансы»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о победе «Шахтера» над «Ворсклой» (2:0) в поединке 20-го тура УПЛ.

«Шахтер» — не такая команда, которая может смириться с тем, чтобы не бороться за первое место, тем более, что последние несколько лет именно «горняки» были чемпионами и выигрывали почти все национальные трофеи.

Конечно, «горняки» не сдаются и не сдадутся, пока будут шансы. Но надо признать, что «Шахтер» сам виноват в сложившейся ситуации. Далеко за примерами ходить не надо. В прошлом туре «горняки» никак не имели права, при всем уважении ко «Львову», проигрывать этой команде. В итоге такие потери очков с большой долей вероятности могут привести к потере чемпионского титула. Можно по ходу чемпионата дважды обыграть «Динамо», но в играх с такими командами потеря очков бывает роковой.

Что касается победы над «Ворсклой», то отступать «Шахтеру» уже некуда, и команда была настроена на игру в Полтаве запредельно, благодаря чему заработала три очка, а Мораес, давно не забивавший в чемпионате, оформил дубль», — считает Призетко.