Виктор ЛЕОНЕНКО: «Родригеш всегда обостряет. Поэтому его в Динамо и держат»

Специалист поделился мнением о люксембургском вингере киевского клуба

  • 05.04.2021 08:22
  • 2140 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Родригеш всегда обостряет. Поэтому его в Динамо и держат»
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об игре футболистов «Динамо» в поединке 20-го тура УПЛ с «Александрией» (2:1).

«Я так понимаю, что Родригеш ездит в сборную за подзарядкой. Получает ее — и все. Жерсон всегда обостряет, когда выходит. Наверное, поэтому его в «Динамо» и держат. Хочу отметить Миколенко. Он знает, когда бежать. Здоровье позволяет», — сказал Леоненко в эфире программы «Великий футбол».

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Источник — Динамомания

(6 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 05.04.2021 09:07
    +2
    Леоненко всегда обсирает. Поэтому его на Футболах и держат!
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 05.04.2021 08:42
    +5
    Леон на Футболах несёт хрень поэтому его там и держат
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 05.04.2021 08:42
    +5
    Леон на Футболах несёт хрень поэтому его там и держат
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.04.2021 09:07
    +2
    Леоненко всегда обсирает. Поэтому его на Футболах и держат!
    Ссылка
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