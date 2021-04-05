Виктор ЛЕОНЕНКО: «Родригеш всегда обостряет. Поэтому его в Динамо и держат»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об игре футболистов «Динамо» в поединке 20-го тура УПЛ с «Александрией» (2:1).

«Я так понимаю, что Родригеш ездит в сборную за подзарядкой. Получает ее — и все. Жерсон всегда обостряет, когда выходит. Наверное, поэтому его в «Динамо» и держат. Хочу отметить Миколенко. Он знает, когда бежать. Здоровье позволяет», — сказал Леоненко в эфире программы «Великий футбол».