Виктор ЛЕОНЕНКО: «Родригеш всегда обостряет. Поэтому его в Динамо и держат»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об игре футболистов «Динамо» в поединке 20-го тура УПЛ с «Александрией» (2:1).
«Я так понимаю, что Родригеш ездит в сборную за подзарядкой. Получает ее — и все. Жерсон всегда обостряет, когда выходит. Наверное, поэтому его в «Динамо» и держат. Хочу отметить Миколенко. Он знает, когда бежать. Здоровье позволяет», — сказал Леоненко в эфире программы «Великий футбол».
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Источник — Динамомания
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