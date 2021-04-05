Шапаренко забил 10-й гол в УПЛ

В выездном матче с «Александрией», который завершился волевой победой «Динамо» 2:1, счет сравнял на 35-й минуте Николай Шапаренко, реализовав пенальти.

Это первый удар с 11-метровой отметки, который пробивал полузащитник в матче УПЛ (в 71-й проведенной игре), — и сразу результативный.

В целом же этот гол стал для Шапаренко 10-м в составе «Динамо» в высшем отечественном дивизионе и первым в ворота «Александрии». По два раза Николай огорчал голкиперов «Львова», «Мариуполя» и «Зари» (причем луганчан — в одном матче), по одному — «Ингульца», «Шахтера» и «Карпат».

Гол в ворота «Александрии» стал для динамовца третьим в нынешнем сезоне. Больше, пять, он забил лишь в сезоне 2018/2019.