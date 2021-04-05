Шапаренко забил 10-й гол в УПЛ

Хавбек «Динамо» реализовал пенальти в поединке с «Александрией» (2:1)

  • 05.04.2021 08:03
  • 839 просмотров
  • 2 комментария
Шапаренко забил 10-й гол в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

В выездном матче с «Александрией», который завершился волевой победой «Динамо» 2:1, счет сравнял на 35-й минуте Николай Шапаренко, реализовав пенальти.

Это первый удар с 11-метровой отметки, который пробивал полузащитник в матче УПЛ (в 71-й проведенной игре), — и сразу результативный.

В целом же этот гол стал для Шапаренко 10-м в составе «Динамо» в высшем отечественном дивизионе и первым в ворота «Александрии». По два раза Николай огорчал голкиперов «Львова», «Мариуполя» и «Зари» (причем луганчан — в одном матче), по одному — «Ингульца», «Шахтера» и «Карпат».

Гол в ворота «Александрии» стал для динамовца третьим в нынешнем сезоне. Больше, пять, он забил лишь в сезоне 2018/2019.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    f-play
    online
      f-play, 05.04.2021 08:14
    0
    salamanka1982, 05.04.2021 08:11
    11 гол. Не протирічте собі. Он ваша публікація ще одна: 15-й м'яч у кар'єрі забиває Микола Шапаренко (ЧУ - 11, КУ - 2, ЄК - 2), в тому числі 10-й в УПЛ в рядах біло-синіх.
    Це підрахунок офіційного сайту "Динамо". Який, до речі, співпадає зі статистикою Transfermarkt.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 05.04.2021 08:11
    +2
    11 гол. Не протирічте собі. Он ваша публікація ще одна: 15-й м'яч у кар'єрі забиває Микола Шапаренко (ЧУ - 11, КУ - 2, ЄК - 2), в тому числі 10-й в УПЛ в рядах біло-синіх.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 05.04.2021 08:11
    +2
    11 гол. Не протирічте собі. Он ваша публікація ще одна: 15-й м'яч у кар'єрі забиває Микола Шапаренко (ЧУ - 11, КУ - 2, ЄК - 2), в тому числі 10-й в УПЛ в рядах біло-синіх.
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 05.04.2021 08:14
    0
    salamanka1982, 05.04.2021 08:11
    11 гол. Не протирічте собі. Он ваша публікація ще одна: 15-й м'яч у кар'єрі забиває Микола Шапаренко (ЧУ - 11, КУ - 2, ЄК - 2), в тому числі 10-й в УПЛ в рядах біло-синіх.
    Це підрахунок офіційного сайту "Динамо". Який, до речі, співпадає зі статистикою Transfermarkt.
    Ссылка
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