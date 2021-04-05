Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я руку не убирал и в сторону не выставлял»

26-летний украинский защитник «Александрии» Денис Мирошниченко прокомментировал пенальти, назначенный за его игру рукой в поединке 20-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (1:2).

«То, что я могу сказать, я руку не убирал ни в сторону, не выставлял. Мне по инерции попало в тело и в руку. Как дальше это трактуется — пусть решают судьи и другие», — сказал Мирошниченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Пенальти на 35-й минуте встречи реализовал полузащитник киевлян Николай Шапаренко.