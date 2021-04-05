Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я руку не убирал и в сторону не выставлял»

Футболист «Александрии» прокомментировал пенальти, назначенный в матче с «Динамо» (1:2)

  • 05.04.2021 07:41
  • 2017 просмотров
  • 2 комментария
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я руку не убирал и в сторону не выставлял»
© Футбол 1/2/3. Денис Мирошниченко

26-летний украинский защитник «Александрии» Денис Мирошниченко прокомментировал пенальти, назначенный за его игру рукой в поединке 20-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (1:2).

«То, что я могу сказать, я руку не убирал ни в сторону, не выставлял. Мне по инерции попало в тело и в руку. Как дальше это трактуется — пусть решают судьи и другие», — сказал Мирошниченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Пенальти на 35-й минуте встречи реализовал полузащитник киевлян Николай Шапаренко.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    Vitvit
      Vitvit, 05.04.2021 09:10
    0
    Ну, не знаю ....якби він не витягував руку за спиною , коли м’яч летів в живіт , то звісно нічого не було! А це автоматично рука потягнулась, під острахом, що в яйця попаде! Там пенальті, як на мене!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.04.2021 09:08
    0
    У меня возникает вопрос к арбитру - момент он прекрасно видел, находился в 10-12 метрах от игрока, игру после момента не останавливает,сомнений на лице нет,и вдруг звонок.... И меняет свое решение. Тогда возникает сомнение в его профессиональных качествах. Я еще могу понять, когда он МОГ не видеть этого момента из-за того, что был закрыт другими игроками,находился далеко от момента и т .д. Если арбитр не может САМ разобраться в таких ситуациях, то может что-то надо менять в консерватории?
    Ссылка
    Vitvit
      Vitvit, 05.04.2021 09:10
    0
    Ну, не знаю ....якби він не витягував руку за спиною , коли м’яч летів в живіт , то звісно нічого не було! А це автоматично рука потягнулась, під острахом, що в яйця попаде! Там пенальті, як на мене!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.04.2021 09:08
    0
    У меня возникает вопрос к арбитру - момент он прекрасно видел, находился в 10-12 метрах от игрока, игру после момента не останавливает,сомнений на лице нет,и вдруг звонок.... И меняет свое решение. Тогда возникает сомнение в его профессиональных качествах. Я еще могу понять, когда он МОГ не видеть этого момента из-за того, что был закрыт другими игроками,находился далеко от момента и т .д. Если арбитр не может САМ разобраться в таких ситуациях, то может что-то надо менять в консерватории?
    Ссылка
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