Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не каждый сможет добыть очки с таким соперником»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги выездной победы над «Александрией» (2:1) в поединке 20-го тура УПЛ.
«Очень важная для нас и заслуженная победа. Не каждый соперник сможет добыть очки на этом поле с таким соперником, как «Александрия», — сказал Луческу в комментарии «Футболу 1».
После 20-ти сыгранных туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 20 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 43-14.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.