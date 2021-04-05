Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не каждый сможет добыть очки с таким соперником»

Наставник «Динамо» прокомментировал победу над «Александрией» (2:1)

  • 05.04.2021 07:17
  • 1089 просмотров
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не каждый сможет добыть очки с таким соперником»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги выездной победы над «Александрией» (2:1) в поединке 20-го тура УПЛ.

«Очень важная для нас и заслуженная победа. Не каждый соперник сможет добыть очки на этом поле с таким соперником, как «Александрия», — сказал Луческу в комментарии «Футболу 1».

После 20-ти сыгранных туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 20 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 43-14.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    samird
      samird, 05.04.2021 07:29
    0
    Да. огород там знатный.
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    samird
      samird, 05.04.2021 07:29
    0
    Да. огород там знатный.
    Ссылка
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