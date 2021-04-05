Жуниор МОРАЕС: «Шахтер продолжает борьбу. Догнать Динамо реально»

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (2:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочется всегда побеждать, всегда помогать командам и поддерживать менталитет победителя. Но вне всяких сомнений, число в 100 забитых мячей, лично для меня это хорошая марка в карьере.

Без сомнений, «Шахтер» продолжает борьбу. Мы будем бороться до конца, отдавать все силы. Догнать «Динамо» реально», - сказал Мораес.

Отметим, что «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Каштру проведет 10 апреля против «Мариуполя».