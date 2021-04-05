Жуниор МОРАЕС: «Шахтер продолжает борьбу. Догнать Динамо реально»

Форвард «горняков» – о борьбе за чемпионство

  • 05.04.2021 05:22
  • 403 просмотра
  • 1 комментарий
Жуниор МОРАЕС: «Шахтер продолжает борьбу. Догнать Динамо реально»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (2:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочется всегда побеждать, всегда помогать командам и поддерживать менталитет победителя. Но вне всяких сомнений, число в 100 забитых мячей, лично для меня это хорошая марка в карьере.

Без сомнений, «Шахтер» продолжает борьбу. Мы будем бороться до конца, отдавать все силы. Догнать «Динамо» реально», - сказал Мораес.

Отметим, что «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Каштру проведет 10 апреля против «Мариуполя».

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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
      SportsMan, 05.04.2021 05:54
    0
    Кому-то явно пора губозакатин принять.
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    SportsMan
      SportsMan, 05.04.2021 05:54
    0
    Кому-то явно пора губозакатин принять.
    Ссылка
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