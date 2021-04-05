СТЕПАНЕНКО: «Яворский бежит, смотрит на мяч и никого не видит, как паровоз»

Хавбек «Шахтера» – о травме Оливье Тилля

  • 05.04.2021 04:40
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СТЕПАНЕНКО: «Яворский бежит, смотрит на мяч и никого не видит, как паровоз»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о возвращении в игру после травмы в поединке 20-го тура УПЛ с «Ворсклой» (2:0).

– У меня были вопросы с коленом: лечился, старался. Хочу сказать большое спасибо медицинскому штабу, который во всем мне помогал, прислушивался к моим ощущениям. Никто меня не гнал и не торопил. Сделали все возможное, чтобы сегодня я вышел на поле. Хорошие эмоции: все-таки пропустить большую часть, диагноз не очень… Но я сыграл. В будущее заглядывать не могу, но сейчас нормально себя чувствую и спокойно готовлюсь дальше.
 
– Есть ощущение, что все-таки не в стопроцентной физической форме и как-то рискуешь?
– Нет, я уже все испробовал, сделал все тесты – все нормально. Если бы я не был на сто процентов готов, то сегодня не вышел бы. Я же советовался, общался: есть люди, у которых были такие травмы, и они долго с ними играли. Все зависит от того, будет боль или нет. Сейчас ее нет, слава Богу. Поэтому буду дальше стараться набирать форму.
 
– Ты был рядом, когда Оливье Тилль получил удар. Что там произошло?
– Да, видел момент: Яворский уже бежит, смотрит на мяч и никого не видит, как паровоз. Я отошел, а этот парень, видно, не ожидал. Я сразу испугался, посмотрел – было видно, что возможно сотрясение, потому что начали закатываться глаза. Понятное дело, борьба – в футболе такое бывало, и со мной бывало. Пожелаю парню только здоровья.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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